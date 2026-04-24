卫生部：过去五年全国产妇死亡率下降35%

过去五年中，哈萨克斯坦不仅实现产妇死亡率降低35%的目标，婴儿死亡率及围产期死亡率也同步下降。

数据显示，这些成就得益于系统的医疗改革及现代化医疗救治标准的引入。阿勒纳扎尔沃娃指出，气候变化已成为影响国民健康的重要因素之一。

—气候风险已转变为影响人类健康、人口进程及医疗卫生系统稳定性的系统性因子，-她强调。

她认为，气温升高和环境因素可能增加传染病及心血管疾病风险，并对女性生殖健康产生负面影响。目前，哈国正在实施旨在加强孕妇早期监测和提升女性健康水平的"母亲健康"计划。同时，基层医疗卫生机构及省级围产中心已全面恢复妇女咨询诊室运作。

目前，超过90%的孕妇在怀孕12周前已登记建档。为及时评估胎儿先天性发育缺陷及染色体异常风险，哈萨克斯坦正大力推行"一日诊所"项目。

该项目使孕妇能够在极短时间内一站式完成所有必要检查与专家会诊，显著提升医疗服务的可及性与及时性。此外，全国各地青年健康中心也在持续运作，重点针对青少年生殖健康与心理健康开展预防及咨询工作。

据此前报道，22日，首都阿斯塔纳举行“儿童的健康与福祉：儿童健康保护现代化战略”高级别国际会议。世界卫生组织总干事谭德塞、世卫组织欧洲区域主任汉斯·克鲁格，以及联合国儿童基金会欧洲与中亚区域代理主任奥克塔维安·比沃尔出席会议。会议的核心成果是通过《阿斯塔纳倡议》，明确哈萨克斯坦及次区域国家落实世卫组织与联合国儿童基金会“健康起点——健康生活基石”2026—2030年战略的政治承诺。

【编译：阿遥】