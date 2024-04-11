北哈州卫生防疫部门澄清：水源安全，水污染传闻不实

北哈州卫生防疫管理局副局长塔季娅娜·戈尔洛娃表示，社交网络上流传的数日传言并不属实。卫生防疫人员目前正在对所有水源进行密切监测，以防止疫情的发生。

据戈尔洛娃介绍，目前卫生防疫部门已启动24/7工作模式，增加了采样监测点。根据国家首席卫生医师4月4日签发的决议，对水淹定居点的卫生防疫要求已经获得批准。这些要求不仅适用于卫生防疫人员，也适用于地方行政当局和水供应商。

-也就是说，如果定居点被洪水淹没，居民不得使用当地的水源，应寻找其他替代供水方式。目前，被洪水淹没的詹阿卓勒乡中央供水系统已经停止运行。定居点的供水问题正在得到解决。这里的两口井水已经多次采样确认没有危险。-她解释道。

戈尔洛娃表示，北哈州的大多数供水企业，如国有公司“克孜勒扎尔供水”，都拥有自己的实验室，能够定期进行必要的分析和监测。每天都会对32个水样的细菌和卫生化学成分进行检查，确保水质安全。因此，所谓“自来水已被污染”的说法是不属实的。

为确保饮水安全，戈尔洛娃建议居民暂时使用瓶装水或开水来饮用和做饭，以防万一。

-由于洪水的影响，北哈州的4个炭疽死畜埋葬地点被水冲毁。但经检测，并未发现任何危险。等洪水完全消退后，卫生防疫部门将采集土壤样本，以进一步监测杆菌是否泄漏。目前，已采集87份水样送验，其中78份仍在检验中。截至目前，样品中没有发现有害病菌。-她说道。

【编译：阿遥】