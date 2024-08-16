卫生部：哈萨克斯坦尚无猴痘病例，已采购PCR检测设备加强防控

据卫生部副部长提穆尔·苏勒坦哈兹耶夫透露，卫生部已采购了一批用于检测猴痘病毒的PCR试剂盒。

他还表示，哈萨克斯坦目前尚未出现猴痘病例。

然而，为预防猴痘疫情传播，卫生部采取了相关措施，包括在机场和边境检查站进行卫生检疫监控，实施体温检测。副部长指出，哈萨克斯坦已根据此前应对新冠的经验，建立了必要的诊断和防控体系。

尽管如此，苏勒坦哈兹耶夫表示，猴痘不同于其他传染病，目前尚无特定的预防和治疗方法。卫生部发布了相关预防建议，尤其是针对计划出境旅行的哈萨克斯坦公民。

值得一提的是，猴痘是一种罕见的传染病，主要表现为发热、全身中毒症状以及皮疹。其潜伏期通常为5至21天。感染者可能会出现体温升高、虚弱、皮疹、呕吐、淋巴结肿大以及头晕等症状。

世界卫生组织（WHO）在过去两年内已两次将猴痘爆发定为全球公共卫生紧急事件。2023年9月，猴痘疫情在非洲大陆迅速扩散，已有13 700人感染，其中456人死亡。而第一个非洲之外的病例于瑞典被报告。

随着疫情的扩展，许多国家加强了防控措施。8月15日，中国也加强了其边境管控，要求来自猴痘疫情爆发地区的入境者，如有症状或与感染者接触史，必须在入境时主动向海关申报。

【编译：达娜】