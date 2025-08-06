强制医保覆盖糖尿病治疗？卫生部作出回应

那么，糖尿病患者未来将如何获得药物？对此，哈萨克斯坦卫生部药品政策司司长古丽岱·别尕利亚娃在接受丝绸之路电视台《Бүгін LIVE》节目在线采访时进行了回应。

她表示，自7月14日起，修订后的《强制社会医疗保险法》正式生效。

—根据新修订，自2026年起，糖尿病患者将通过强制社会医疗保险系统获得免费药品。目前，全国已有96%的糖尿病患者完成参保，其中包括儿童、孕妇、退休人员以及其他社会弱势群体。这些群体在接受医疗服务和获取免费药品方面不存在任何限制。-她说道。

针对未参保人员和失业人群如何获得保障，她也作出解释：

—参保公民每年需缴纳超过5万坚戈，缴费完成后便可享受免费药品待遇。至于没有正式工作的公民，他们需要在就业部门正式登记为失业人员，在此情况下，国家将为其提供医保保障。-她补充说。

值得一提的是，2024年全国孕产妇死亡率下降12%，婴儿死亡率下降11%。2025年上半年，孕产妇死亡率进一步降低10%，婴儿死亡率降低26%，充分展现了国家在妇幼健康保障方面的坚定努力。