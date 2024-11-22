哈萨克斯坦服装生产总值增长近12%

据energyprom.kz网站报道，从区域分布来看，南部城市奇姆肯特成为服装生产的领军者，总产值达109亿坚戈，同比增长37.8%。紧随其后的是阿拉木图（79亿坚戈，同比增长12.5%）、阿拉木图州（77亿坚戈，同比增长29.5%）、阿斯塔纳（57亿坚戈，同比增长60.5%）以及卡拉干达州（53亿坚戈，同比下降12%）。

在具体品类方面，针织外套产量达到15.52万件，同比增长11.1%；男装和女装分别生产了25.08万件和12.11万件；毛衣、套头衫及类似产品的生产增长了5.5%，达16.4万件。此外，儿童针织服装和配饰的生产总额从去年同期的8310万坚戈大幅下降至3180万坚戈。

值得一提的是，针织袜的产量实现了32.9%的增长，达到1150万双，但即便如此，国内袜子生产仍难以满足需求。如果仅依靠本地生产，哈萨克斯坦约2000万人口甚至无法确保人均一双袜子的供应。

虽然部分品类的生产数据有所增长，但本地生产在满足需求方面仍然微不足道。例如，今年1月至8月，哈萨克斯坦的本地制造仅能满足外套需求的0.6%，毛衣、针织服装和运动服分别仅能覆盖0.8%、0.4%和6.7%的市场需求，婴儿服饰及配件为1%，内衣和袜类产品的覆盖率分别为0.9%和4.6%。相比之下，哈萨克斯坦同期进口了6950万件外套，而本地生产仅为40.22万件。

由于进口商品在市场中占据主导地位，其价格波动直接影响消费者支出。2024年10月，哈萨克斯坦的外套价格同比上涨9.7%，其中女装涨幅为10.2%，男装为9.6%，童装则上涨8.9%。在突厥斯坦州，这一涨幅高达18.9%，成为全国最高。而东哈州、乌勒套州和阿拜州的价格涨幅也分别达到了14.7%、14%和13.8%。

与之相比，价格涨幅相对较低的地区包括阿拉木图（5.6%）、巴甫洛达尔州（6%）和江布尔州（6.2%）。

【编译：达娜】