哈萨克斯坦最低生活成本略有增幅

从各地区来看，曼格斯套州的最低生活成本历来最高：5.97万坚戈，同比增长0.3%，比全哈平均水平高出21.4%。

阿斯塔纳市（5.38万坚戈，同比增长2.2%）和阿拉木图市（5.23万坚戈，同比增长6%）分别位居第二、第三位。东哈州和阿拉木图州也排在前五名：分别为5.15万坚戈和5.05万坚戈。

最低生活成本最低的是阿克托别州（4.4万坚戈）、克孜勒奥尔达州（4.41万坚戈）和突厥斯坦州（4.43万坚戈）。

乌勒套州的生活成本增长最明显（一年增幅为7.3%，达到4.99万坚戈），阿特劳州的增幅最小（仅增长0.1%，达到4.6万坚戈）。

从性别和年龄来看，今年5月，14-17岁男孩的最低生活成本最高，达6.21万坚戈，年增长3.8%。0.5-1岁婴儿的最低生活成本为3.37万坚戈，1-3岁男孩为3.5万坚戈，4-6岁男孩为4.19万坚戈，7-10岁男孩为4.66万坚戈，11-13岁男孩为5.25万坚戈，18-29岁男孩为5.94万坚戈，30岁至退休年龄男性为5.73万坚戈，已退休男性为4.93万坚戈。

在女性中，14-17岁女孩的最低生活成本也是最高的，但只有4.76万坚戈。0.5-1岁婴儿的最低生活费为3.17万坚戈，1-3岁女童为3.33万坚戈，4-6岁女童为3.78万坚戈，7-10岁女童为4.12万坚戈，11-13岁女童为4.12万坚戈。11至13岁女孩的最低生活费为4.37万坚戈，18至29岁女孩的最低生活费为4.64万坚戈，30岁至退休年龄妇女的最低生活费为4.64万坚戈，已领取养老金女性的最低生活成本为4.24万坚戈。

各年龄段男孩和男性最低生活成本明显高于女孩和妇女。其中，14-17岁年龄组的差异最大，即在生长发育期，最低生活成本高出30.5%。18-29岁年龄组的差异为28.2%，30岁至退休前的差异为23.5%，11-13岁年龄组的差异为20.3%，已退休年龄组差异为16.3%，7-10岁儿童的差异为13.1%，4-6岁儿童的差异为11%，0.5-1岁儿童的差异为6.4%，1-3岁儿童的差异为5.1%。

【编译：木合塔尔·木拉提】