哈萨克斯坦生产的核燃料组件仅出口中国

乌里宾冶金厂称，作为出口产品的核燃料组件，是由该厂在中国广核集团（CGN）的合作下进行生产，并仅供应给中华人民共和国境内的核电站。

2022~2023年间，总计向中国提供了5批次核燃料组件，以低浓铀计算则为运输了约150吨产品。中国的阳江核电站和防城港核电站使用了这些核燃料组件。

- 至2024年7月，累计向中方交付了8个批次的核燃料组件，以低浓缩铀计算为240吨。- 乌里宾冶金厂称。

乌里宾冶金厂建立于1949年，是全球重要的铀、铍、钽、铌产品生产商之一。哈萨克斯坦同国际原子能机构合作建立的的低浓缩铀银行就位于此地。而作为该厂下属机构的另一家重要的企业，于2021年建成投产的乌里宾核燃料组件生产厂——«Үлбі-ЖБҚ（ULBA-FA）»，负责为中国核电站生产核燃料组件。

在已探明的全球铀矿储量中，哈萨克斯坦的储量是70万吨，约占全球储量14%，居世界第二，仅次于澳大利亚。

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【编译：木合塔尔·木拉提】