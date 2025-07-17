哈萨克斯坦医生借助机器人进行远程手术

据了解，本次活动的主题是机器人辅助根治性前列腺切除术和肾切除术。这是一种在世界范围内被广泛认可的微创、高效的肿瘤疾病治疗方法。

手术室进行现场直播。外科医生们使用机器人系统实时协作，共同完成复杂的手术。

据肿瘤学家阿赛特·阿汗吾勒介绍，该手术被称为机器人辅助手术。其独特之处在于所有动作均由机器人完成，并由外科医生操控。

- 此次手术将由三个国家远程协作完成。三位外科医生将负责此次手术。目前，该患者被诊断为I期多发性癌症。我们的目标是切除肿瘤，同时保留内脏器官。此类手术未来将继续进行。 -他说。

Фото: Гүлжан Қызайбай

专家表示，这项技术将提高手术精准度，减少失血，降低并发症风险。此外，患者的住院时间也将缩短。

值得一提的是，来自三个国家的顶尖外科医生将共同探讨手术的各个阶段并交流经验。目前，全国所有肿瘤中心均已接入远程手术技术。这将使肿瘤学家能够熟悉新技术并加强专业合作。

【编译：小穆】