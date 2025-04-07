世界卫生日：哈萨克斯坦的医疗模式成为国际典范

在接受哈萨克国际通讯社独家专访时，世界卫生组织欧洲区域办事处主任汉斯·克鲁格高度评价哈萨克斯坦的改革经验，认为“哈萨克斯坦的实践可为其他国家树立榜样”。

克鲁格表示，哈萨克斯坦始终坚持以《阿拉木图宣言》和《阿斯塔纳宣言》中确立的基本原则为指导，将医疗卫生系统的重点放在基础医疗服务上。在这一框架下，国家不仅在数字健康工具的引入方面取得显著进展，还在加强医疗人力资源配置、推动团队式服务模式等方面迈出了坚实步伐。

特别值得一提的是，哈萨克斯坦将护士、社会工作者与心理学家纳入基层医疗团队，极大提升了医疗服务的可及性，减少了对高成本治疗的依赖。克鲁格指出，这种创新模式不仅改善了人民的健康水平，也有效缓解了医保系统的财政压力。

他还以阿拉木图州叶斯克市的“基础医疗最佳实践中心”为例，指出该中心在慢性病管理方面的显著成效——高血压、糖尿病和慢性心力衰竭的住院率减少了整整10倍。

在国家层面，哈萨克斯坦通过改革改善了约160万人获得基础医疗服务的可及性，显著降低了个人经济负担。

这一系列成果也促成了哈萨克斯坦与世界卫生组织建立更为紧密的合作。自2022年WHO“基础医疗示范平台”在哈国落地以来，哈萨克斯坦接待了来自中亚、南高加索和中国的多个代表团，分享其基层医疗发展经验。其他国家正在效仿哈萨克斯坦向以农村为重点、强调社会影响因素的“整体式医疗团队系统”转型。

汉斯·克鲁格还表示，此次他访问哈萨克斯坦的一项重要议程，是与哈萨克斯坦卫生部部长阿赫马拉尔·阿勒纳扎尔沃娃共同签署2026—2030年《国家合作战略》。这项战略不仅有助于将WHO的全球医疗目标与哈萨克斯坦的实际需求和优先事项对接，还将推动有限资源的高效使用，进一步强化双边合作。

克鲁格强调，这一战略将助力哈萨克斯坦在数字医疗、基层医疗服务、医疗人员培养与投资等关键领域推广其创新经验，把哈萨克斯坦打造成医疗领域“可持续、有效解决方案”的领导者。

- 每个国家的卫生系统都面临独特挑战，哈萨克斯坦的模式为全球提供了灵感。我们相信，这些经验将对面对类似挑战的其他国家大有裨益。- 克鲁格总结道。

在庆祝世界卫生日的今天，哈萨克斯坦不仅再次被肯定为公共健康的积极参与者，更成为构建全球健康未来的重要力量。

【编译：木合塔尔·木拉提】