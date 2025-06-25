哈萨克斯坦生态旅游热度上升 国家自然公园年接待量超280万人次

他指出，目前最受欢迎的生态旅游目的地包括：伊犁-阿拉套国家自然公园、恰伦大峡谷国家自然公园、 阿勒腾耶米勒国家自然公园以及阔勒赛湖群国家公园。

过去五年间，国家自然公园内共实施8个投资项目，吸引私人投资达21亿坚戈。其中，2024年4月，曼格斯套州新建成一座访客中心；2025年底前，突厥斯坦州的赛拉姆-乌加姆国家自然公园以及阿拉木图市的布塔科夫卡山区恰伦大峡谷也将建成新的旅游设施。

目前，哈萨克斯坦14座国家公园共开放137条旅游线路（其中4条为2024年新增），以及54条步道，进一步满足游客的生态探索需求。

为继续推动生态旅游发展，旅游与体育部提出以下措施：

利用移动应用和数字平台开发并推广新的旅游路线；

改善国家公园基础设施和交通可达性；

借鉴阿勒腾耶米勒、伊犁-阿拉套、恰伦大峡谷等国家自然公园经验，吸引战略投资者参与生态旅游项目。

【编译：达娜】