环保创新，生态共赢：巴甫洛达尔市生态小镇建设即将启动

生态小镇的建设将成为一个具有里程碑意义的项目，为实现这一愿景，一座横跨阿塔梅肯镇的大桥是必不可少的。这座大桥将成为连接巴甫洛达尔市右岸和生态小镇左岸的关键纽带，为游客提供便捷的交通通道。

Фото: pavlodarnews.kz

巴甫洛达尔州州长阿塞恩·拜汗诺夫表示，正在与与哈萨克斯坦投资国有公司（Kazakh Invest）展开投资合作谈判。他指出，当前最重要的是确保项目的环境部分得到充分论证，包括垃圾清运、供水和污水处理等问题，以保护周围的生态环境。

当地企业家伊利亚·穆霍托夫将负责实施该项目。他表示，生态小镇的建设将严格遵循环保原则，不会对额尔蒂斯河漫滩的生态系统造成任何损害。

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-我们选择了现代、环保的建筑材料，例如远程化粪池，以确保没有废物排入河里。我们保证不会砍伐一棵树。生态小镇将占地2.5公顷，其中包括15栋“A形框架”形式的房屋和木制裙楼上的豪华露营地。每间客房可容纳4至12人。项目不涉及基建，而是采用模块化结构。-他说。

除了住宿设施外，该生态小镇还计划建造现代化海滩和水上乐园，以满足游客的多样化需求。即使在冬天，生态城也将提供各种服务，为游客带来全年无休的精彩体验。

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【编译：阿遥】