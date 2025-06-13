医生是国家健康的守护者——托卡耶夫总统出席医学工作者表彰仪式并致辞

- 我们民族自古便有“健康是第一财富”之说。实际上，民族健康是国家最重要的价值之一。被誉为“世界第二导师”的法拉比曾将医学视为一门艺术。的确，成为医生是一种出自内心的选择，这是一份不是人人都能胜任的重担与复杂事业。医学工作者是国家健康的守护者，是最受尊敬的职业群体。特别是在新冠疫情暴发的全球危机时期，全国人民都亲眼见证了医生们的忠诚奉献。在那段艰难时光里，医学人员挽救了成千上万人的生命。我们高度评价他们坚定不移的努力，并为他们的英勇而自豪。“挽救一个人就等于拯救整个人类。”医生们每天在手术台上、在病房中都在上演着英雄行为。急救车上的每一次出动，都可能是与死神赛跑的时刻。因此，亲爱的医学工作者们，你们当之无愧地被称为和平年代的英雄。我向所有医学人员致以崇高的敬意。 - 托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统指出，哈萨克医生在各个历史时期始终将国家利益置于首位，并特别提到民族志士哈列尔·多斯穆哈梅多夫和桑扎尔·阿斯芬迪亚罗夫是著名的医生，他们不仅为民族的独立斗争，也为人民的健康事业作出了巨大贡献。

Фото: Акорда

- 目前我国卫生系统中大约有38万人在工作，每一位专业人员都付出了巨大的努力。我们国家有许多世代从医的家庭，他们将一生奉献给民族健康事业。例如，来自阿拉木图的朱瓦舍夫家族中有13人投身医学领域，总工龄达到375年；而在阿特劳州的沙纳耶夫家族中则有16名医生。这样的医学世家为社会树立了良好榜样。当前我国国家医疗体系正快速发展，成果显著。全国平均预期寿命达到75.4岁，母婴死亡率下降了约12%。过去五年内，我们新建了约800个医疗卫生设施，包括大量的门诊部和医院。这项工作仍在持续，国家还将继续推进基础设施建设。提升国家健康水平应从基础医疗服务抓起。目前，我们正在推进旨在改善农村地区医疗体系的国家项目，目前已建成469个医疗设施，到年底还将新建186个对象。各区医院正在配备符合时代需求的先进医疗设备。 - 托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统表示，国家高度重视发展制药工业。

Фото: Kazinform

Фото: Ақорда

- 通过吸引大型国际投资者，我们将全力推动这个具有战略意义的行业发展。未来必须充分释放医学科学的潜力，而目前我们已经具备坚实基础。我们的科学家在肿瘤学、器官移植学、新生儿医学、遗传学和生物医学等领域取得了新的科研突破。部分血液疾病的治疗已开始使用国产药物。人工智能正在拓展疾病诊断与治疗的可能性。在这一前景广阔的领域，我们必须实现重大突破。同时还应最大限度发挥核医学的潜力。发展医疗卫生体系的最终目标，是提升公民的生活福祉。因为医疗服务的质量和可及性，是衡量一个国家生活质量的核心指标。- 托卡耶夫总统说。

托卡耶夫总统指出，支持医学工作者的社会保障、提升其职业地位，是国家的重要任务之一。

- 根据我的指示，从去年起设立了“哈萨克斯坦功勋医生”荣誉称号，这是对医学工作者给予的特殊尊重。过去五年，卫生领域的工资水平几乎翻了一番，医学院校和中等专业学校的奖学金也有所提高。国家正尽一切努力为年轻医生创造条件，使他们能在资深医生的指导下迅速适应岗位。整体而言，国家对卫生领域的财政投入每年都在增加，今年相关支出已达2.6万亿坚戈。国家将继续为医学工作者提供支持。可以说，医生是人民的守护者，全社会应对此有深刻理解，并始终尊重他们。遗憾的是，社会上仍有人对医生的工作进行干扰，甚至进行威胁。我们不能容忍任何危害医学工作者安全的非法行为。对扰乱公共秩序的行为，必须依法追究责任。法律和秩序必须在所有地方得到严格遵守。只有这样，我们才能建设一个公正而安全的哈萨克斯坦。在这一进程中，医学工作者的作用尤为重要。 - 总统说。

托卡耶夫总统表示，医生的付出理应得到应有的肯定，并宣布已签署总统令，授予多位医学杰出代表国家勋章，以表彰他们的贡献。

仪式上，阿斯芬迪亚罗夫国家医科大学教研室主任库拉尔拜·库拉克巴耶夫、劳动荣誉者杰克森拜·努萨诺夫，以及国家生物技术中心下属实验室主任叶卡捷琳娜·奥斯塔普丘克分别发表了讲话。

Фото: Акорда

Фото: Акорда

Фото: Акорда

Фото: Акорда

【编译：达娜】