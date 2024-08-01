生态监管、环境保护与生物多样性：哈萨克斯坦生态部上半年工作总结

生态监控与气象服务发展

今年上半年，生态部共进行了489次生态检查，发现了1331起生态违法违规行为，并发布了860项整改指令。处以1022次行政罚款，累计金额逾4000亿坚戈，其中已收缴罚款884次，总计1330亿坚戈。

生态部联合各地政府和社会公众制定了包含532项措施的十八条综合解决地区环境问题的路线图，计划在2024年实施其中的164项。

此外，国际绿色技术与投资项目中心自年初起已开始编撰三本最佳可行技术指南。

为提高天气预报和水文数据的准确性，需新建114个气象站、167个农业气象站、139个水文站和143个生态监测站。

为此，生态部制定了2025-2030年哈萨克斯坦国家气象服务发展与现代化计划。此外，今年还重新审核了“2025-2030年哈萨克斯坦水资源管理系统发展概念”框架中计划新建的水文站名录。

到2030年，计划在未覆盖平原地区的洪水易发河段建设42个新的水文监测站。这些站点将分布在科斯塔奈州、西哈萨克斯坦州、阿克纠宾州、阿特劳州、阿克莫拉州、卡拉干达州、乌勒套地区，以及与中国和俄罗斯接壤的跨界河流上。

气候政策与战略目标

哈萨克斯坦将继续推进生态环保责任，重申其在全球气候变化斗争中的承诺。根据《联合国气候变化框架公约》和《巴黎协定》的目标，哈萨克斯坦计划在2030年前将温室气体排放量在1990年的基础上减少15%。

在迪拜举行的COP28会议上，哈萨克斯坦加入了全球甲烷承诺，并获得了约200万美元的资金，用于在石油天然气、煤炭和农业部门开发和更新七个项目。同时，哈萨克斯坦正在制定国家甲烷减排计划。

《哈萨克斯共和国坦森林法》修正案草案提出在林地和储备地上实施碳补偿项目。这些项目旨在恢复森林景观和扭转退化土地，从而推进种植20亿棵树的目标。

2024年是上海合作组织的生态年。今年5月，上合组织第五次环境保护会议在阿斯塔纳召开，会议通过了六项重要文件。

工业废物与城市生活垃圾物管理

2024年上半年，工业废弃物的回收率达到了20%，而生活废弃物的回收率为22.5%。根据总统的指示，已选定总金额为2320亿坚戈的94个固体废弃物处理厂项目，其中22个超过1360亿坚戈的项目已获初步批准。预计这些措施每年将增加120万吨的废弃物回收量。

哈萨克斯坦目前共有3016个垃圾填埋场，其中仅有21%符合标准。为改善这一状况，政府批准了简化现有固体废弃物填埋场要求的机制，并制定了合法化填埋场的标准和最低要求。

哈萨克斯坦正在推行将垃圾清运公司接入GPS追踪系统，以优化垃圾清运的监控和管理行动。2024年上半年共扩大了七个居民点的空间监控覆盖范围，用以识别和清理非法垃圾场。同时，为了有效管理建筑废弃物并防止其非法堆放，信息系统“eQurylys”中引入了建筑废弃物追踪系统。

大规模森林复育工作

根据国家元首关于种植20亿棵树种植计划的指示，各地区政府与生态部共同制定了详细的实施方案。从2021年至2023年，哈萨克斯坦种植了约8.4亿棵树木和灌木，占计划总量的83%。

为改善咸海地区的生态环境，干涸湖底的森林复育工作正在稳步进行中。计划2025年在100多万公顷的土地上进行复育，其中2024年的计划将覆盖27.5万公顷的种植面积。

同时，相关部门正在居民区内进行1500万棵树的种植工作，计划在2021年至2025年间每年种植300万棵树。

自今年3月起，哈萨克斯坦在总统倡议下启动了“清洁哈萨克斯坦”环保活动，活动内容包括清理土地、种植绿植和清除非法垃圾场等。超过80万人参与了活动，收集了约16.5万吨垃圾，种植了超过32.6万株绿植。

在“全哈植树日”活动中，共种植了约20.3万棵树木。

2023年至2027年期间，哈政府预计投入超过680亿坚戈用于提升林业物质技术保障，为此已购置303台专用设备和655件防火设备。

新的立法倡议及环保和生物多样性保护项目

生态与自然资源部与相关国家机关合作制定了2024-2029年哈萨克斯坦生态文化发展概念草案。为落实这一行动，相关部门已制定了一份行动计划草案，该文件已在公开法规门户网站上公布。

生态与自然资源部与议会下院议员合作，起草了一项旨在改善狩猎管理法律基础的法案。该法案旨在促进野生动物繁育、发展国际旅游以及加强野生动物保护机制。

为保障森林消防站工作人员的安全，哈萨克斯坦政府对相关法规进行了修订和补充，规定对涉及健康和生命风险的工作给予相当于职位工资100%的额外补贴。

生态部与联合国开发计划署（UNDP）正重新评估国家在生物多样性保护领域的优先事项和任务，并共同制定2025-2035年生物多样性保护与可持续利用概念草案。

今年，哈萨克斯坦生态法典进行了多项修订，包括缩短国家环境评估时间，优化公众听证程序，并分别为建设和运营阶段颁发单独的环境许可证。

根据森林与野生动物委员会与布拉格动物园签署的合作备忘录，2024年6月4日，7匹普氏野马被重新引入到“阿尔金达拉”国家自然保护区。到2029年，计划共引入40匹普氏野马。

同时，哈萨克斯坦正在执行“老虎重引入计划”。2018年至2023年，“伊犁-巴尔喀什”国家自然保护区已引入了205只布哈拉鹿和60只骞驴。目前，正在采取生物技术措施以增加这些野生动物的数量。

【编译：嘉嘉（实习） 审校：木合塔尔·木拉提】