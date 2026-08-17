比利时野火向边境蔓延 德国部分居民紧急疏散

路透社援引比利时地方政府的数据报道，比利时东部一处自然保护区14日起火，截至16日过火面积达3000公顷。欧洲森林火灾信息系统的监测表明，这是比利时有记录以来规模最大的野火。

比利时出动消防队、军队等参加灭火，邻国德国、卢森堡和荷兰也提供协助。

据悉，应比利时的紧急增援请求，欧盟15日调集3架直升机和2架灭火飞机赶赴火灾现场。

“我们从未想到比利时会遭遇如此大规模的火灾，现在我们必须直面现实。”参与灭火的一名消防队长卡里姆·布阿尔费接受采访时说，“未来这类火灾恐怕会越来越多，我们必须尽可能做好各项准备。”

由于这场野火逼近，毗邻比利时的德国城镇蒙绍16日部分居民撤离。当地有关部门警告称，火线距离德比边境仅有1.5公里，距离最近的居民区仅1.8公里。

今夏欧洲遭遇严重干旱，植被易被引燃。研究显示，人为造成的气候变化提升了高温干旱天气的发生概率，而这种天气会让野火蔓延速度更快、燃烧时间更久。