世卫组织总干事: 抗微生物药物耐药性危机正在发生

谭德塞表示，当前讨论的不仅仅是超级细菌感染导致人们死亡的风险，而是每年确有130万人正因此丧命。

他表示，今年9月联合国大会通过的《抗微生物药物耐药性政治宣言》设定了明确的目标，当前的任务是将其转化为具体行动，特别是以下三个优先事项：1）增加来自国内和国际的可持续融资；2）增加研究、开发和创新，以解决“抗微生物药物耐药性研发枯竭”的问题；3）增加公平获取优质抗微生物药物的机会，同时确保合理使用。

谭德塞说：“抗微生物药物耐药性的讽刺之处在于，它是由不当使用抗微生物药物引发的，而与此同时，许多人因无法获得这些药物而死亡。”

谭德塞强调，抗微生物药物耐药性“就发生在眼前，但解决方案同样也同样在我们手中。”他呼吁各利益相关者抓住吉达会议带来的机会，加速行动，致力于更强有力的合作，保护那些保护我们的药物。”

抗微生物药物耐药性发生在细菌、病毒、真菌和寄生虫对抗微生物药物不再产生反应时。由于药物耐药性使抗生素和其他抗微生物治疗方法失效，治疗感染变得更加困难，甚至可能变得不可能。这或将导致超级细菌的出现，这些细菌无法被用于治疗这些病原体的首选药物抑制，从而增加了疾病传播、残疾和死亡的风险。

超越健康领域

世卫组织东地中海区域主任阿尔·巴尔赫表示，抗微生物药物耐药性不仅仅是与健康相关的可持续发展目标三所涵盖的问题，实际上，抗微生物药物耐药性议程涉及全球17个可持续发展目标中的至少11个，涵盖了从食品生产到公平等多个领域。

她指出，这也是像吉达会议这样的跨部门对话变得至关重要的原因，“因为它提醒那些致力于其他可持续发展目标的利益相关者，抗微生物药物耐药性不应被遗忘在你们的议程中。”

她还表示，吉达会议的核心在于建立伙伴关系、分享经验和更好地理解沟通方式。她补充道，即使在致力于该领域的努力曲线稍微出现弯折，“这也将是一个巨大的成就。”

即使在和平时期也极具挑战

阿尔·巴尔赫表示，推动解决抗微生物药物耐药性问题在和平时期就是一个“非常繁重的议程，而在冲突中则更加艰巨”，因为人们缺乏适当的卫生和健康工具来保障自己的安全，也无法避免为抗微生物药物耐药性提供滋生的温床。

她表示，世卫组织正在尽可能“采取创新措施”，以保护冲突地区的人们免受抗微生物药物耐药性传播的威胁，其中包括提供安全饮用水和应对露天排便问题。

阿尔·巴尔赫表示：“细菌的唯一目标就是生存。它们在我们之前就已经存在了，不幸的是，它们可能会在我们之后的数百万年里继续存在下去。所以，对我们来说，明智的做法是至少跟上这些微生物的进化步伐，并确保我们不会受其伤害。

她希望国际社会能够达到这样一个阶段：不再被战争吞噬，能够专注于“发展、繁荣、先进的医疗护理，[这样]我们就不必担心这些细菌会让医疗进展倒退几十年。”

真正的改变

另一位与会者、联合国粮食及农业组织助理总干事蒂恩辛表示，该组织希望确保各国、生产者、农民、私营部门、学术界以及其他利益相关者能够主动采取措施，减少农业中对抗微生物药的需求。

他强调，通过集体行动，可以采取更多措施来确保人类和动物获得更好的健康结果。