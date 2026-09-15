万事达卡：2025年哈萨克斯坦在线交易达3.63亿笔

研究数据显示，去年哈萨克斯坦共完成3.63亿笔在线交易。自2023年以来，该市场年均增长率达到28%。

在线购物方面，交易笔数的增长速度明显快于商品交易总额。2025年，在线交易笔数同比增长99%，市场规模增长25%。同期，平均客单价从2.5万坚戈降至1.4万坚戈。

专家认为，这与哈萨克斯坦消费者开始通过网络更加频繁地购买日常所需商品有关。除了购买大宗商品外，消费者也越来越多地通过网络订购日常生活用品。

与此同时，哈萨克斯坦消费者对境外电商平台的兴趣依然较高。在接受调查的在线购物者中，67%的人曾从国外购买商品。2025年，跨境贸易在市场增长中的份额达到39%。

企业对线上销售的兴趣也在不断增加。参与调查的公司中，81%计划在未来12个月内提高线上销售占比。

万事达卡预测，到2030年，哈萨克斯坦电子商务市场规模可能达到11.1万亿坚戈。

据此前报道，2026年前5个月，哈萨克斯坦居民通过互联网和移动应用进行的境外消费支付额达到1.3万亿坚戈，同比增长31.8%。海外电商平台、数字服务和在线订阅等消费正在成为境外支付增长的重要推动因素。