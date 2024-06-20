落实总统倡议：阿拉木图新增24小时图书馆

（哈萨克国际通讯社讯）阿拉木图市积极推广24小时图书馆服务，以满足市民日益多元化的阅读需求。

据阿拉木图市文化局透露，为了满足更多市民的需求，阿拉木图市又新增一座24小时制图书馆，位于阿拜大街141号。

Фото: Алматы әкімдігі

这一举措源于哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在第二届国家库鲁尔泰大会上提出的建立24小时图书馆的倡议。为落实这一倡议，阿拉木图市在2023-2024学年首次试行了两座图书馆的全天候开放，分别是市立青少年图书馆和Alatau Creative Hub中心图书馆。其24/7全天候开放，读者可以随时借阅图书，大大提升了图书馆的服务效率和用户体验。

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实践证明，24小时制图书馆服务深受学生、学者和普通市民的欢迎。自2023年9月试行24小时不间断运营服务以来，阿拉木图市图书馆的年均到访人数超过300万人次。

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为了全面提升图书馆服务质量，阿拉木图市对市区95%的图书馆进行了现代化改造，更新了设施设备和馆藏图书，并打造了舒适的阅读空间和互联网专区。这些努力不仅改善了图书馆的服务水平，也为市民提供了更为丰富和便捷的阅读体验。

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【编译：阿遥】