耗时2个月 哈萨克斯坦7旬老翁徒步抵达土耳其

来自哈萨克斯坦乌勒套州的退休老人，现年73岁的手工艺匠人萨尔森拜·阔特拉舍夫在他的Instagram上更新了自己的近况。

这位从今年8月2日开始进行全球徒步旅行计划的老人，已经抵达了土耳其。

他在9月29日发表的一段文字中写道：

“在美丽的港口城市萨姆松见到了当地留学的哈萨克斯坦学生们。”

他还写道：

“其实我从来没想到过会来到土耳其。“

支持者们在老人的Instagram上写下了许多鼓励和祝福的话语。

根据此前报道，这位老人计划从阿特劳出发，途经多个国家，计划2025年完成徒步旅行。

他将步行旅程将分为几个阶段。第一阶段是从哈萨克斯坦入境俄罗斯，前往格鲁吉亚、土耳其。游览这些国家大约需要3000公里，花费100天。

第二个阶段，他计划在180天内从土耳其前往法国和美国。为此，他将徒步9000多公里。

第三阶段从美国出发，途经中国、蒙古、俄罗斯返回哈萨克斯坦。在此期间，他将在130天内行步行4000多公里。两年内将走过16 210公里。

值得一提的是，去年3月31日，老人从乌勒套出发，徒步6个月，9月30日抵达阿克套，成功完成走遍全国17州的目标，其行程全程超过8千公里。

萨尔森拜·阔特拉舍夫是唯一走遍哈萨克斯坦的徒步旅行者，也是世界上首个徒步旅行8千多公里的70岁老人。他全程没有乘坐交通工具，每天徒步40多公里。因此，他的此次旅行可能创造吉尼斯世界纪录。

【编译：木合塔尔·木拉提】