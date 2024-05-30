哈萨克斯坦首次实施成人交叉肾移植手术

交叉肾移植是指当至少两对供体-受体不匹配时，通过供体之间的交换进行肾脏移植。这种手术遵循供体交换原则：如果亲属供体因医学指征不适合受体，则为其寻找具有相同问题的另一位供体。

卫生部表示，在全球范围内，包括哈萨克斯坦，由于供体器官短缺，异体捐赠、ABO 不相容移植和交叉肾移植都是替代方案。

此次哈萨克斯坦的交叉肾移植手术是在一对夫妻和一对母女之间进行的。他们因血型不匹配而无法相互移植。这些患者多年来一直接受血液透析治疗。

卫生部新闻处指出，患者无法长期依赖血液透析治疗，因为随着时间的推移，病情会逐渐恶化，而血液透析并非供体器官的替代方案。在这种情况下，最佳解决方案是进行交叉肾移植。经过仔细检查、评估相容性并办理所有患者的同意书后，两台肾脏移植手术在两天内连续成功完成，两颗肾脏都成功移植。

目前，两名患者的健康状况正在迅速改善，并准备出院。

【编译：阿遥】