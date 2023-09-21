俄罗斯宣布临时限制出口燃油

俄罗斯政府网站21日发布消息称，俄总理米舒斯京已签署了燃油出口禁令。

消息称，该临时限制措施“将有助于使燃料市场达到饱和，从而降低消费者的（购买）价格。”

据国际文传电讯社报道，俄能源部新闻处发表评论称，所实施的限制措施将有可能阻止汽车燃料的“灰色”出口，并使国内市场饱和。

国际文传电讯社介绍，俄罗斯国内汽油和柴油的交易价格在最近一段时间达到了创纪录的高位。在石油产品季节性需求的背景下，俄圣彼得堡国际商品原料交易所（СПбМТСБ）的交易出现了失衡。

据报道，近几个月来，俄罗斯一直在努力解决柴油和汽油短缺问题，并正在考虑将限制出口作为防止国内严重燃料供应危机的最后努力。目前，俄罗斯南部地区的区域性成品油库不得不削减甚至暂停燃料销售，而零售加油站被迫限制向客户销售燃料。

业内人士预测，俄罗斯国内燃料短缺的情况要到10月份才会好转，届时许多炼油厂将结束停工检修，并重新投产，同时季节性需求预计会下降。

【编辑：小穆】