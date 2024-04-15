哈萨克斯坦驻布列斯特市总领事馆盛大开馆 努尔特列吾出席

哈萨克斯坦政府副总理兼外交部部长穆拉特·努尔特列吾、白俄罗斯外交部副部长伊戈尔·纳扎鲁克、布列斯特州副州长米哈伊尔·巴岑科、布列斯特市市长谢尔盖·洛博金斯基以及外交使团代表和社会各界人士出席了仪式。

在致辞中，穆拉特·努尔特列吾表示，哈萨克斯坦一直将白俄罗斯视为重要的政治和经济合作伙伴、可靠的盟友和亲密的友好伙伴。他强调，两国高层保持着密切的政治对话，能够及时、互利地解决所有问题。

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他还提到，应哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的指示，决定将哈萨克斯坦驻布列斯特市领事代表处升级为总领事馆，相信这一举措将为两国关系进一步发展注入新的动力。

纳扎鲁克表示，哈萨克斯坦驻布列斯特市总领事馆正式开馆，标志着两国关系迈出了重要的一步，将有力推动两国关系的进一步加深。他强调，这一事件表明两国元首关于扩大和深化双边合作的指示正在全面、超前地落实。

作为此次布列斯特之行的一部分，努尔特列吾外长还向布列斯特英雄要塞纪念馆的无名烈士墓敬献花圈，缅怀在布列斯特要塞保卫战中牺牲的英雄，其中包括640名哈萨克斯坦人。

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布列斯特（Brest），白俄罗斯西南部城市，布列斯特州首府。在西布格河同穆哈维茨河汇流处，邻近波兰边境。河港，铁路枢纽。工业以仪表、电机、农机、纺织机等制造为主，次为轻工业和食品加工等。

【编译：阿遥】