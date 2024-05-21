世卫组织总干事呼吁结束当前对加沙医院的围困

谭德塞在社交媒体上发文表示，该医院的医务人员报告说，5月20日发生了袭击事件，狙击手瞄准了大楼，一枚火箭弹击中了第五层。

他指出，自周日以来，约有148名医务人员和22名患者及其陪护“被困在”医院内，他呼吁对这些群体实施保护。

撤离令的影响

世卫组织表示，加沙的36家医院中只有约三分之一仍在运转，受暴力或撤离令影响的病人和医护人员 "无法使用 "重要的医疗设施。

世卫组织指出，在南部城市拉法，以色列军方发布的撤离命令导致20多个医疗点、四家医院和四个初级保健中心受到影响。

与此同时，在加沙北部，除了阿瓦达医院外，同样受到影响的还有16个医疗点，以及五个初级保健中心和卡马尔·阿德万医院。

周日，谭德塞在社交媒体上发文，对有关卡马尔·阿德万医院附近发生激烈敌对行动的报道发出警报；他同时指出，尽管该医院的救治能力有限，但仍有大量伤员涌入。

至少有 90 万加沙人背井离乡

联合国人道主义事务协调厅报告称，过去两周以色列的军事行动和撤离命令已经迫使超过90万人流离失所，占加沙人口的近四成。

这其中包括来自拉法的81.2万人和加沙北部的10万多人，数十万人的生活条件十分恶劣。

人道协调厅表示，为加沙人民提供庇护的人道主义合作伙伴报告说，现在已经没有帐篷，可供分发的住所材料也所剩无几。

露宿街头

人道协调厅表示，来自拉法的流离失所者目前正在汗尤尼斯和代尔拜莱的空地上寻求庇护，包括道路和农田，以及在尚未进行结构评估的受损建筑内。

该机构称，在敌对行动不断升级的情况下，迄今为止，加沙地带超过75%的面积——约285平方公里——受到撤离命令的影响。

根据国际人道法，无论平民是在迁移途中还是留在原地，他们都必须受到保护。无论他们身在加沙何处，都必须满足他们对包括食物、住所、水和健康在内的基本需求。

暴行未减

人道协调厅的最新报告指出，不断升级的战斗严重破坏了加沙北部和南部的营养支持服务，仅拉法就有100多个食品分发点无法进入。

与此同时，致力于在加沙提供水、环境和个人卫生支持的人道主义合作伙伴表示，卫生用品包以及供家庭取水和储水的容器短缺，而这些对于被迫流离失所者来说至关重要。

人道协调厅警告，七个多月的战争导致基本服务极度匮乏，这不仅加剧了加沙人严重的急性营养不良问题，还让人们更加担忧传染病的"进一步激增 "和危险的饥饿状况。