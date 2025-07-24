夏季儿童十大安全隐患公布：家长应如何保护孩子？

1. 日晒风险：防止晒伤与中暑

盛夏强烈的紫外线容易引发儿童皮肤灼伤，此外高温还可能导致中暑。儿童皮肤较薄，体温调节能力较弱，属于高风险人群。

防晒建议：使用SPF30以上的防晒霜，外出前15–20分钟涂抹，并每两小时或游泳后重新涂抹；配戴遮阳帽、太阳镜，穿着轻薄长袖衣物。

防中暑措施：避免在11:00至16:00阳光最强时段外出，保持饮水充足，穿浅色衣物。若出现头晕、呕吐、体温升高等症状，应立即转移至阴凉处，用湿毛巾降温并就医。

2. 水域安全：警惕溺水事故

河流、湖泊、泳池是夏季娱乐热点，但溺水风险不容忽视。即使是浅水区域，也可能发生危险。

预防措施：儿童只能在正规设有安全设施的水域游泳；12岁以下儿童须在成人陪同下活动；不会游泳的儿童需穿戴救生衣。

急救知识：如发生溺水，应立即呼叫急救服务，并进行人工呼吸和心肺复苏等急救操作。

3. 昆虫叮咬：提防蚊虫、蜱虫和毒蜘蛛

夏季昆虫活跃，包括蚊子、蜱虫、蜜蜂、蝎子及毒蜘蛛等。在哈萨克斯坦部分地区，儿童甚至可能遭遇黑寡妇蜘蛛或蝎子。

防护建议：穿着长袖衣物、使用含DEET或派卡瑞丁成分的驱虫剂；外出归来后检查身体是否有叮咬痕迹；避免进入野外灌木和虫穴区域。

急救措施：被叮咬后用镊子取出虫体，清洁伤口，若出现红肿、发热或呼吸困难，需立即就医。

4. 交通伤害：骑行时注意防护

暑期孩子常骑自行车、滑板车等外出，极易发生跌倒、碰撞等事故。

建议：配备头盔、护膝护肘等防护设备；教会孩子基本交通规则；定期检查骑行工具刹车、轮胎等安全部件。

5. 食物中毒：高温天气下食品易变质

炎热天气使肉类、奶制品等食物更易腐败，儿童食物中毒频发，症状包括呕吐、腹泻、发烧等。

预防措施：食品储存在冰箱或保温包中；饭前洗手、蔬果清洗干净；避免食用过期食品。

急救处理：服用活性炭类吸附剂、多饮水，如症状加重应立即就医。

6. 网络安全：假期网络使用时间激增

暑期孩子上网时间增多，网络诈骗、色情内容以及游戏成瘾等问题需警惕。

家长对策：设定游戏时间限制（每天1–2小时），启用家长控制功能；教育孩子不泄露个人信息，不加陌生人为好友。

注意信号：若孩子对电子设备产生依赖情绪波动，需寻求专业心理咨询。

7. 有毒植物：野外玩耍也需警惕植物过敏

儿童在草地、林间玩耍时，可能接触到毒性植物如毒防风（борщевик）、荨麻、野生毒浆果等。

应对方法：教导孩子不触碰、不食用陌生植物；接触毒防风后需用水冲洗并就医；过敏反应应使用抗组胺药。

8. 游乐场事故：滑梯、秋千也藏隐患

旧设备、设计缺陷或孩子间推搡打闹，都可能引发事故。

防范建议：选择设施完好、地面铺设软材料（如沙子、橡胶）的游乐场；监督孩子排队游玩，避免拥挤。

9. 夏季常备儿童急救包

家庭、外出、郊游时应随身携带儿童专用急救包，包括：

消毒液（如过氧化氢、氯己定）

创口贴、绷带、棉球

退烧药（如对乙酰氨基酚、布洛芬）

抗过敏药（如氯雷他定）

吸附剂（如活性炭）

防晒霜、驱蚊剂、晒伤修复膏（如泛醇）

将急救包置于孩子无法触及但大人随手可取的地方。

10. 紧急联系电话：孩子也应牢记

在哈萨克斯坦，以下为主要紧急联系电话（所有号码均可免费拨打）：

112：统一紧急求助热线（火警、医疗、警察、救援）

101：火警

102：警察

103：急救

104：燃气事故

150：儿童及青少年心理援助热线

家长应教会孩子牢记112，并学会说出自己的姓名、地址及遇到的问题。

夏季儿童安全不仅仅是物理保护，更包含对孩子的教育和预防意识培养。家长应时刻关注孩子的活动、饮食、网络行为等各方面，提前准备防晒与急救物资，并在日常中不断向孩子灌输应急处理常识。快乐的夏天应以安全为前提，健康为保障。

【编译：达娜】