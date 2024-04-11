哈驻比利时大使会见非加太集团秘书长 探讨未来合作

双方就哈萨克斯坦与非加太集团之间合作的未来发展进行了深入讨论。奇科蒂秘书长介绍了该组织与欧盟合作的经验，并探讨了非加太集团成员国与哈萨克斯坦在贸易、农产品贸易、高等教育、文化和体育等领域的合作机遇。会谈还涉及了哈萨克斯坦与欧洲关系的优先事项，以及中亚各国与欧盟机构的合作。

奇科蒂秘书长高度评价了哈萨克斯坦在国际舞台、区域对话和安全问题上的积极作用，并表示了进一步深化合作的意愿。此外，他还对哈萨克斯坦部分地区发生的洪灾表示了慰问和支持。

拜穆汗大使邀请奇科蒂秘书长参加即将举行的阿斯塔纳国际论坛。

非洲、加勒比和太平洋国家集团，是一个国家集团，目前有79个成员：48个非洲成员，16个加勒比成员，以及15个太平洋成员，1975年通过《乔治敦协定》成立。该集团的主要目标是在其成员国中推进可持续发展和消除贫困，并且促进其成员国在世界经济中进一步一体化。除古巴外，所有成员国都与欧洲联盟签订了《科托努协定》。

【编译：阿遥】