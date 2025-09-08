新核电站建设何时启动？萨特哈利耶夫回应

他表示：

“我们已确定了核电站命名的相关标准，将充分考虑其历史意义和形象价值。核电站的名称将体现哈萨克斯坦的历史文化遗产。”

据萨特哈利耶夫介绍，阿拉木图州江布尔区乌勒肯村的核电站项目现场已启动勘察和取样工作。

他指出：“根据标准，这类前期工作至少需要两年时间。接下来将对设计预算文件进行调整，随后需通过国家相关审查，获得施工许可。因此，整个准备阶段预计需要两年。目前，哈萨克斯坦与俄罗斯的财政部门正在积极洽谈政府间贷款事宜。”

他还表示，综合考虑设计和建设周期，新核电站预计将在10至12年内投入使用。

此前报道，阿拉木图州江布尔区乌勒肯村的哈萨克斯坦首座核电站建设项目已于近期启动。俄罗斯国家原子能公司（Rosatom）的专家已开始钻探首批勘察井并采集土壤样本。

值得一提的是，9月5日，原子能署召开了工作小组第二次会议，讨论在阿拉木图州江布尔区建设核电站的命名问题，并计划通过全国性竞赛确定名称。工作小组成员强调，命名决定将综合考虑多项因素。竞赛委员会将根据名称的知名度、历史文化重要性、与原子能产业形象的契合度、音韵美感、易记性、独特性及原创性等标准对提案进行评估。

【编译：木合塔尔·木拉提】