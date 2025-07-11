阿拉木图是哈萨克斯坦对外贸易的领头城市

数据显示，阿拉木图市的贸易总额达72亿美元，其中出口额达13亿美元。这一数字比去年同期增长了12.4%。

阿拉木图正在稳步巩固其作为高附加值产品出口中心的地位。出口结构中占据主导地位的产品包括：燃气轮机、航空发动机、智能手机、金属结构、热轧钢筋、合金钢、糖和矿物肥料。与此同时，国内消费品的份额也不断增加，其中包括：飞行器、矿泉水、动物饲料、巧克力、电视、化妆品和珠宝。

报告期内，阿拉木图市的主要贸易伙伴是中国（18 亿美元）、俄罗斯（15.8 亿美元）和韩国（3.46 亿美元）。

- 阿拉木图的出口稳步增长。每年我们都看到越来越多的企业家进入国外市场，尤其是在机械工程、化学、食品和轻工业领域。这表明该地区拥有坚实的基础和高效的出口生态系统。我们将继续支持全国各地的出口商，以增加这样的成功案例。-哈萨克斯坦贸易政策发展中心股份公司（QazTrade）董事总经理阿依努尔·阿姆尔别科娃说。

【编译：小穆】