普京证实对无核中程高超音速导弹进行实战状态试射

俄罗斯联邦总统弗拉基米尔·普京证实了这一消息。

普京在21日晚间发表的讲话中表示，作为对乌克兰使用欧美武器袭击俄罗斯的回应，俄武装部队对乌军事设施进行了打击，其中包括在实战条件下测试俄罗斯最新的中程高超音速导弹。

根据普京的说法，这款中程高超音速导弹被称之为“奥列什尼克”。该武器最高速度为10马赫，并未搭载核弹头。

美国五角大楼新闻发言人表示，美国政府事先已经通过避免核风险渠道获悉发射情况。

- 我可以确认俄罗斯确实发射了实验性中程弹道导弹。这枚中程弹道导弹是以俄罗斯RS-26‘边界’洲际弹道导弹发展而来的型号。- 五角大楼副新闻秘书萨布丽娜·辛格在11月21日的例行新闻发布会上说。

五角大楼发言人表示，该导弹携带常规弹头，但也可以改装为携带核弹头。

根据此前报道，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫就乌克兰局势升级作出紧急指示，并呼吁通过谈判方式解决两个斯拉夫民族之间的冲突。

22日早晨，哈萨克斯坦政府总理主持召开有关乌克兰周边局势的紧急会议，会同国防、内务、紧急情况、外交、卫生、交通、能源、工业和建设、国家经济、财政等部门主要负责人，就妥善执行总统关于确保重要军事和民用设施的安全的相关工作任务进行了讨论。

【编译：木合塔尔·木拉提】