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    17:41, 11 六月 2024 | GMT +6

    阿拉木图市刑事法院审理涉及一月事件的案件

    Қаңтар оқиғасы
    Фото: Александр Павский/Kazinform

    哈萨克国际通讯社讯）近日，阿拉木图市跨区刑事案件专门法院审理了一起涉及11名被告人的刑事案件。该案被告被指控于2022年1月参与大规模骚乱、袭击和占领受保护设施，并对执法人员施暴。

    法院查明，11名被告于2022年1月4日至5日参与了大规模骚乱。他们非法闯入包括阿拉木图市政府、总统官邸和警察局在内的受保护设施，导致严重后果，包括财产损失。

    经查实，其中三名被告在骚乱过程中，对正在维护秩序的军人和执法人员实施了暴力袭击，致使多人受伤。

    此外，还有一名被告公然劫持了两名军校学员为人质，并造成人质轻微身体伤害。

    被告人部分承认了检方的指控。

    法院认定他们的行为构成严重和特别严重的犯罪。

    在量刑时，法院考虑了所有减刑情节，包括被告人有未成年子女、被告人健康状况、家庭收入和无犯罪记录。综合这些因素，法院认定10名被告犯有哈萨克斯坦刑法第272条第2款、第380条第3款和第269条第3款规定的罪行，依据特赦法相关规定，他们分别被判处1年9个月监禁。

    另一名被告被认定犯有哈萨克斯坦刑法第272条第2款、第380条第3款、第269条第3款和第261条第3款规定的罪行，同样依据特赦法相关规定，他被判处4年监禁。

    目前，判决尚未正式生效。

    【编译：阿遥】

    标签:
    法律 法院 阿拉木图
    Ерлан Мазан
    编译
    Ерлан Мазан
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