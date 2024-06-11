阿拉木图市刑事法院审理涉及一月事件的案件

法院查明，11名被告于2022年1月4日至5日参与了大规模骚乱。他们非法闯入包括阿拉木图市政府、总统官邸和警察局在内的受保护设施，导致严重后果，包括财产损失。

经查实，其中三名被告在骚乱过程中，对正在维护秩序的军人和执法人员实施了暴力袭击，致使多人受伤。

此外，还有一名被告公然劫持了两名军校学员为人质，并造成人质轻微身体伤害。

被告人部分承认了检方的指控。

法院认定他们的行为构成严重和特别严重的犯罪。

在量刑时，法院考虑了所有减刑情节，包括被告人有未成年子女、被告人健康状况、家庭收入和无犯罪记录。综合这些因素，法院认定10名被告犯有哈萨克斯坦刑法第272条第2款、第380条第3款和第269条第3款规定的罪行，依据特赦法相关规定，他们分别被判处1年9个月监禁。

另一名被告被认定犯有哈萨克斯坦刑法第272条第2款、第380条第3款、第269条第3款和第261条第3款规定的罪行，同样依据特赦法相关规定，他被判处4年监禁。

目前，判决尚未正式生效。

【编译：阿遥】