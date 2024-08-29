落实国情咨文：哈萨克斯坦设立国家水文地质局

-水对我们国家的重要性不亚于石油、天然气或金属。我认为，应该有一个独立的机构来负责水管理系统的有效发展。因此，决定成立水资源和灌溉部，国家水文地质局将在该部的框架内重新开展工作。-托卡耶夫总统在去年的国情咨文中强调。

为了重建国家水文地质局，政府迅速成立了一个下设两个科处的部门。国家水文地质局组织结构和章程文件已经制定完毕，并将提交政府审议。

根据水资源和灌溉部的建议，国家水文地质局将获得必要的权限，负责地下水管理、勘探和国家监测的国家政策。其中，合理利用地下水资源将受到特别关注。

水资源和灌溉部部长努尔詹·努尔吉格托夫指出，哈萨克斯坦的地下水储量预计约为40立方公里，其中15立方公里可供利用。目前，这些资源中仅有7%至10%被用于国家经济建设。该部计划积极开发利用地下水，以确保饮用水供应、灌溉农田和支持牧业发展，同时严格控制，防止资源枯竭和污染。

托卡耶夫总统的这一举措表明，水资源管理对于哈萨克斯坦的可持续发展具有战略意义，符合全球生态挑战和国家内部需求。

【编译：阿遥】