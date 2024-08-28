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落实国情咨文：政府批准17个大型项目，将创造2.6万就业岗位
（哈萨克国际通讯社讯）据总理官网消息，国家政策旨在通过多元化和提高竞争力来确保经济的稳定和均衡增长。发展高效、出口导向型制造业是这一路线的重要组成部分。
目前，政府已经批准了17个大型项目，总投资额超过15万亿坚戈。这些项目的实施预计将为国家带来显著的经济效益。
在钢铁产业方面，计划通过回收热压块实现100%的原料自给。此外，通过开设新的生产基地将钢产量从目前的300万吨提升至600万吨。
在石油加工领域，政府对炼油设施进行现代化改造，计划将原油加工量从1800万吨提高到2400万吨，成品油产量从1340万吨提高到1900万吨，进一步提升石油产品的供给能力。
化工产业也将迎来重大突破，计划实现钾肥进口替代，年产能将达到600万吨；此外，还将生产125万吨聚乙烯，以满足国内需求并支持物流、贸易、食品、机械、建筑和军工等行业的出口。其他化工产品的生产包括73.5万吨聚对苯二甲酸乙二酯和57.7万吨新型尿素，以实现化工生产的多元化。
在汽车工业方面，两家汽车制造企业的年产量将提升至16万辆，推进汽车本地化率从10%提高到50%。
旅游业将采取集群式发展策略，推动贸易、交通和服务业协调发展，进而刺激商业和投资活动。
食品工业方面，国家将增加高附加值食品出口，生产35.2万吨面筋、11万吨淀粉、3万吨葡萄糖和4.5万吨果糖。
这些项目的实施预计将创造超过2.6万个新的就业岗位，增加6万亿坚戈的出口收入，并实现超过1.5万亿坚戈的进口替代。这些措施还将有助于建立高科技产业，提高本土人才素质，并与国内生产商签订长期的产销合同。
【编译：阿遥】