目前，政府已经批准了17个大型项目，总投资额超过15万亿坚戈。这些项目的实施预计将为国家带来显著的经济效益。

在钢铁产业方面，计划通过回收热压块实现100%的原料自给。此外，通过开设新的生产基地将钢产量从目前的300万吨提升至600万吨。

在石油加工领域，政府对炼油设施进行现代化改造，计划将原油加工量从1800万吨提高到2400万吨，成品油产量从1340万吨提高到1900万吨，进一步提升石油产品的供给能力。

化工产业也将迎来重大突破，计划实现钾肥进口替代，年产能将达到600万吨；此外，还将生产125万吨聚乙烯，以满足国内需求并支持物流、贸易、食品、机械、建筑和军工等行业的出口。其他化工产品的生产包括73.5万吨聚对苯二甲酸乙二酯和57.7万吨新型尿素，以实现化工生产的多元化。

在汽车工业方面，两家汽车制造企业的年产量将提升至16万辆，推进汽车本地化率从10%提高到50%。

旅游业将采取集群式发展策略，推动贸易、交通和服务业协调发展，进而刺激商业和投资活动。

食品工业方面，国家将增加高附加值食品出口，生产35.2万吨面筋、11万吨淀粉、3万吨葡萄糖和4.5万吨果糖。

这些项目的实施预计将创造超过2.6万个新的就业岗位，增加6万亿坚戈的出口收入，并实现超过1.5万亿坚戈的进口替代。这些措施还将有助于建立高科技产业，提高本土人才素质，并与国内生产商签订长期的产销合同。

【编译：阿遥】