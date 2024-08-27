落实国情咨文：政府推进中间走廊发展，运输能力目标1000万吨

为了确保东西方之间过境货物的充足运量，哈萨克斯坦与中国在2023年11月签署了一系列协议，以推动中欧国际运输路线的发展。这些协议已于2024年7月1日正式生效。

各方共同致力于打造贯穿整个路线的统一多式联运服务，以提升该运输路线的吸引力和竞争力。

以阿斯塔纳国际金融中心为平台，哈萨克斯坦、阿塞拜疆和格鲁吉亚的铁路部门共同成立了“中间走廊多式联运有限公司”，以实现对该运输路线的平等管理。在此过程中，数字化和运输作业的优化，包括过境和港口作业，发挥了关键作用。

为进一步优化“单一窗口”下的物流服务，哈萨克斯坦国家铁路公司的IT系统与Global DTC Kazakhstan Ltd开发的DTC（数字贸易走廊）平台的海关模块“Tez Customs”实现了对接。2023年12月5日，双方还批准了关于实施DTC平台的合作路线图。

目前，哈萨克斯坦和阿塞拜疆铁路的信息系统已接入该平台，格鲁吉亚铁路的接入工作也在计划之中。

此外，由西安自由贸易港建设运营有限公司和哈萨克斯坦国家铁路公司共同成立的中哈贸易物流公司在西安内陆港建设了一个集装箱中心。该中心于2024年2月28日正式投入运营，集结了40%前往哈萨克斯坦的集装箱班列，显著促进了中欧国际运输路线的货运量增长。今年年初，通过该路线从中国发运的货运量几乎翻倍。

2023年，中欧国际运输路线的货运量同比增长65%，达到276万吨。而2024年前7个月，货运量为256万吨，同比增长63%。

这些数据不仅彰显了各方合作的成效，也证明了中亚走廊发展的重要性。这条稳定且具有竞争力的运输路线吸引了沿线国家以及东南亚、波斯湾地区和欧洲的广泛关注。

【编译：阿遥】