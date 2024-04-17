克宫证实俄维和部队正在撤出纳卡地区

-是的，确实如此。-佩斯科夫称。

阿塞拜疆总统助理兼总统办公厅对外政策局局长希克梅特·哈吉耶夫表示，阿俄两国领导人决定将俄罗斯维和人员提前从阿塞拜疆领土撤出。

-撤离进程已开始，阿塞拜疆和俄罗斯两国国防部正在采取措施，以执行这一决定。-他说。

据悉，1988年2月，当时的纳戈尔诺-卡拉巴赫自治州宣布退出阿塞拜疆苏维埃社会主义共和国；1992-1994年的武装对抗后，阿塞拜疆失去了对纳卡及其周边七个地区的控制。

2020年9月阿塞拜疆与亚美尼亚发生冲突后，纳卡地区有三个地区的控制权从亚美尼亚转入阿塞拜疆手中。根据阿塞拜疆总统、亚美尼亚总理和俄罗斯总统2020年11月10日的三方声明，俄罗斯维和部队驻扎在纳戈尔诺-卡拉巴赫和拉钦走廊沿线。文件称，该维和部队由1960名军事人员组成，配备小型武器、90辆装甲运兵车、380辆汽车和特种装备。该任务将于2025年结束。

阿塞拜疆国防部2023年9月19日发布消息称，巴库在纳卡地区开始地区性质“反恐措施”以恢复宪法秩序。埃里温称正发生的事件为巴库的入侵行动，并表示在纳卡地区没有亚美尼亚部队。9月20日，在俄罗斯维和部队指挥部的斡旋下，与冲突各方达成了全面停止战斗行动的协议。停火条件中包括解除亚美尼亚部队的武装和撤出重型装备。

不受国际承认的纳卡共和国宣布将于2024年1月1日停止存在。卡拉巴赫代表与巴库此后举行了多轮关于卡拉巴赫融入阿塞拜疆问题的谈判。阿塞拜疆总统阿利耶夫宣布阿塞拜疆已恢复领土完整。2023年9月30日埃里温表示，纳卡地区12万居民中的10万人已抵达亚美尼亚。