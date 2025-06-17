投资项目实施：江布尔州新建钢厂建设进展如何

目前，已签署投资协议，分配的土地正在积极进行建设安装准备工作。工业园区已接入铁路、电力线路和天然气等必要基础设施。

建设期间将创造1500个临时就业岗位，工厂投产后将提供超过2500个永久就业岗位。投资公司计划至少90%的劳动力从当地居民中招聘。

项目实施分两个阶段，计划从2025年持续至2029年。工厂预计于2027年投产，随后两年将进行生产能力扩展。总投资额达7.56亿美元。新工厂将采用现代氢能技术处理铁矿石，年产钢量可达300万吨。

这将是哈萨克斯坦首座使用氢基竖炉的冶金综合体，项目完全符合行业“绿色”转型的要求。

福建恒旺投资有限公司副董事长李忠东表示，工厂满负荷运行后，其产品不仅能满足国内市场对钢材的短缺需求，还将出口至中亚、乌克兰及欧洲国家。

他指出：“建设完成后，我们的产品将完全弥补哈萨克斯坦市场的钢材缺口。在满足国内需求的同时，我们还将通过向邻国供应产品，为哈萨克斯坦经济和出口潜力的发展作出贡献。项目启动后，不仅将推动制造业发展，还将为物流、采矿、甚至旅游和餐饮等相关行业的发展注入活力。”

项目实施还将对地区的社会经济发展产生积极影响。根据承诺，福建恒旺将在楚市（Шу қаласы）建设住宅综合体，并持续支持社会举措，包括区域绿化、幼儿园和城市公园建设等。

福建恒旺投资有限公司是全球工业生产领域的领先企业之一，目前管理着中国三家冶金企业，控制年产钢量高达2300万吨。其投资项目总额超过60亿美元。在哈萨克斯坦，注册了子公司“永钢中亚钢铁有限公司”（Yonggang Central Asia Iron and Steel），并获得特殊经济区参与者地位。

值得一提的是，今年4月，哈萨克斯坦总理沃勒扎斯·别克帖诺夫在访问江布尔州期间，了解了丝绸之路工业园区内新一批大型投资项目的实施情况。

【编译：木合塔尔·木拉提】