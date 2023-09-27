“驻乌鲁木齐签证处售卖赴哈签证”？驻华使馆就网上的传言进行了解释

大使馆领事服务处的通报中写道：

- 因各种历史原因在不同的阶段离开历史故土，迁徙至其他地区定居生活至今的哈萨克族血亲同胞的命运，无论何时都会牵动哈萨克斯坦人民的心。近期，有一则“在中国西北的新疆地区生活的哈萨克同胞获取哈萨克斯坦签证出现困难，必须花钱购买”的假消息甚嚣尘上。

通报中指出，当下无论是哈萨克斯坦公民也好，国籍为中国的哈萨克族同胞也好，许多人都在尚未了解事情全貌的情况下，武断的将哈萨克斯坦外交部护照和签证服务部门的工作人员斥责为“腐败分子”。

信息通报中表示：

- 对于习惯了通过社交媒体进行信息交互的许多公民和积极分子而言，并不能很好的了解问题最初产生的原因和其复杂性。首先，在乌鲁木齐的外交部护照和签证服务部门，并不是正式的外交机构，其中的工作人员也不同于其他外交人员，他们并不受到国际法的特别保护。该机构是根据两国之间达成的共识，设立在当地的隶属于“哈萨克斯坦国家铁路”公司的一个护照和签证服务处。当下，在这个半官方的机构内，为了满足中国哈萨克族同胞们的需求，由哈萨克斯坦外交部委派的3名工作人员辞别了家人，常驻在当地并持续的开展了大量的工作。因为，在中国的150万哈萨克族同胞中，至少有30%提出了获得哈萨克斯坦签证的意愿。这相当于是每年至少30万人提出申请，一个相当多的申请量。

同胞们有关申请签证的所有文件都由在这个站点内进行受理，但存在影响该站点工作日程的许多因素。

- 由于中国对信息技术的严格要求，为签证提供支持的程序每月最少有2~3天无法使用。同时，为了保障相关服务的质量，每周三，哈萨克斯坦在世界各地的领事馆都会停止接受签证申请文件。法律规定就是如此。 由于上述限制因素的存在，乌鲁木齐护照和签证服务处每天最多只接受150个签证申请。与此同时，拥有迁徙邀请函和获得了从中国向外移民许可的哈萨克同胞，可以绕过排队优先提交文件。 当下传播的所谓“在乌鲁木齐的外交官员对同胞们的移徙制造阻碍”的信息是完全不符合事实的。因为，年初至今已经为500名同胞创造了免排期完成移民的条件。除此之外，对持有在哈萨克斯坦有至亲逝世或者重病的证明材料的人士，其签证申请也会被优先予以处理。若考虑到上述所有的情况，则驻乌鲁木齐的护照和签证服务站点每周受理的签证申请数量最少已达到750-800个。在每年有200个工作日受理签证的前提下，总受理量最高也只能达到160 000个。这意味着，在该站点内处理完所有同胞当年的签证申请，是完全不可能的。- 大使馆领事服务处在通报中写道。

目前已经查明，在社交媒体“微信（WeChat）”上发表的信息是导致当下舆论争议的原因。信息中称，有人在售卖从用于签证受理排期的程序中获得的排期位置。事实上，官方部门与该程序并无关联。

大使馆领事服务处的信息通报中写道：

- 关于中国著名的社交媒体“微信（WeChat）”上发布的信息中称“小程序Kezek中的预约日期正在被人售卖”的问题。该小程序实际上由非官方人员研发制作，并且同签证服务工作本身并无任何关系。其存在只是为了帮助建立一个稳定的人员接待排序，确保签证服务工作不至于由于人流量过大而无法开展。因为，假设如果短时间内有大量申请签证同胞涌入站点，保障秩序和安全将是极为困难的。 为了彻底解除当下存在的各种嫌疑，近期电子排期系统将完全归于外交部官方监督之下。 我们同时也希望，能够停止针对驻乌鲁木齐站点的签证工作人员无端诽谤，并确保中国哈萨克同胞能够有序的完成前来哈萨克斯坦的过程。

领事服务部门同时提醒，中国国籍的哈萨克同胞目前可以持中国护照免签进入哈萨克斯坦并停留不超过14天。在两国互免签证协议正式生效后，两国公民可在对方境内免签停留不超过30天。

【编译：木合塔尔·木拉提】