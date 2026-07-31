数字竞技+真实赛场：“未来运动会-2026”融合篮球八强晋级产生

（哈萨克国际通讯社讯）首次在哈萨克斯坦举办的国际综合性赛事——“未来运动会-2026”（Games of the Future 2026）在阿斯塔纳正式拉开帷幕。首个比赛日率先展开融合篮球（Phygital Basketball）项目争夺，来自世界各地的16支队伍同场竞技，充分展现了数字竞技与传统体育深度融合的全新赛事模式。

本届赛事将持续至8月9日，共吸引来自50多个国家和地区的800余名运动员参赛，涵盖融合足球、融合篮球、融合格斗、Counter-Strike 2、Dota 2、PUBG: Battlegrounds以及融合舞蹈等8个比赛项目。

首个比赛日进行的是由Halyk Fund支持举办的融合篮球比赛。该项目采用数字竞技与实体比赛相结合的赛制：参赛队伍首先在《3on3 Freestyle》篮球模拟游戏中进行2对2数字对抗，随后转入真实篮球场展开比赛，最终以两个阶段累计得分决定胜负。

赛事总裁判长维亚切斯拉夫·季亚琴科介绍，数字比赛结束后，各队将获得5分钟热身时间，随后进行7分钟实体篮球比赛。比赛中率先取得39分，或在规定时间结束时总比分领先的队伍获胜。

Фото: Kazinform

为确保比赛公平进行，本届赛事共配备14名裁判，其中部分负责数字比赛执裁，其余负责实体篮球比赛。

经过首个比赛日角逐，Zagrebacki Malisani、Dangerous、LIGA PRO TEAM、Flow Game Basketball、Triada、Paris Phygital、Valencia Basket和Wilders等8支队伍成功晋级。

其中，Zagrebacki Malisani在首轮比赛中先后以29:10和15:7战胜Nitui GTB KZ，总比分获胜；Dangerous以37:31击败Handsome MDMX；LIGA PRO TEAM以30:27战胜Minsk；Flow Game Basketball以34:22击败Team Apex；Triada以34:25战胜Vozdovac Beograd；Valencia Basket以32:26战胜Boca Juniors；Wilders则以30:21击败Club Pepesqueros。

东道主PBC Astana与Paris Phygital之间的比赛备受当地观众关注。尽管哈萨克斯坦队在实体篮球阶段以13:6获胜，但由于数字比赛阶段以9:19落后，最终仍以22:25遗憾告负。这场比赛也充分体现了融合体育项目中数字竞技与实体竞技同等重要的特点。

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据了解，融合体育（Phygital Sports）将电子竞技与传统体育融为一体，运动员不仅需要具备扎实的身体素质，还要拥有良好的数字竞技能力、战术意识和快速决策能力。赛事组织方表示，这种创新赛制旨在借助数字技术提升年轻人参与体育运动的积极性，推动体育与科技深度融合。

除各项比赛外，“未来运动会-2026”期间还举办了世界融合体育峰会（Phygital Sports Summit Astana 2026）。哈萨克斯坦旅游和体育部长叶尔波勒·穆尔扎波森诺夫在峰会开幕式上表示，融合体育正成为全球体育产业发展的新方向，加强国际合作对于推动这一新兴领域发展具有重要意义。

来自阿联酋、俄罗斯、乌兹别克斯坦、阿塞拜疆、白俄罗斯等国体育主管部门负责人，以及国际体育组织、科技企业和行业专家出席峰会，并围绕融合体育发展、数字技术在体育领域应用以及未来体育产业发展趋势等议题展开交流。

作为首次落户哈萨克斯坦的国际赛事，“未来运动会-2026”不仅展示了数字技术与传统体育融合发展的最新成果，也进一步彰显了哈萨克斯坦举办大型国际综合性赛事的组织能力，并为推动融合体育及数字体育在全球范围内的发展搭建了重要平台。