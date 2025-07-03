哈穆斯林事务管理局发表声明：国家立法出于公共安全考量

声明指出，当前，国家正在推进一系列立法改革，旨在维护公共安全、保障公民的权利与自由。其中一项新规禁止在公共场所穿着全面遮盖面部的服装，包括尼卡布。

—这一决定并非出于限制宗教信仰或个人选择的目的，首要考量仍是公共安全。当前，许多国家，包括众多穆斯林国家在内，也都出于安全因素采取了类似立场。-声明中写道。

声明援引《古兰经》《光明章》第31节的内容：

你对信女们说，叫她们降低视线，遮蔽下身，莫露出首饰，除非是自然显露的部分，叫她们用头巾遮住胸膛，末露出首饰。

此外，穆圣（愿真主祝福他，并使他平安）在圣训中也指出：

阿斯玛啊！女性在达到成年后，除这两处（指面部和双手）外，不应显露身体的任何部分。（伊玛目艾布·达乌德传述）

声明进一步指出，根据上述教义，女性在宗教义务上并不被要求遮盖面部。遮脸的习俗也未曾在哈萨克民族传统中出现。

—作为哈萨克斯坦穆斯林的统一宗教组织，我们始终将社会稳定、和谐与团结视为核心价值之一。伊斯兰教也提倡与社会和谐共处，尊重秩序，为国家和平贡献力量。因此，我们呼吁广大穆斯林群体理解并支持相关法律规定，在追求共同福祉的道路上继续巩固团结。-声明最后写道。

【编译：阿遥】