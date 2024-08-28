猴痘愈演愈烈：世界是否面临着又一次的大流行？

新疫情致死率或为新冠肺炎的20倍

科学家预测，未来人类可能会面临一种新型大流行病，其导致的死亡人数可能是新冠肺炎的20倍。世卫组织总干事谭德塞在日内瓦的政府间谈判机构会议上表示，基于当前H5N1禽流感的爆发，全球可能面临新的大流行风险。

今年七月，世界卫生组织（WHO）发布了《病原体优先排序：为应对疫情和大流行研究准备的科学框架》文件，汇总了全球病原体优先级评估的结果。该评估涉及了来自50多个国家的200多名科学家，他们对28个病毒科和1个主要细菌核心组的1652种病原体进行了评估。基于这项研究，世卫组织更新了可能引发下一场大流行病原体清单。在原有的30种病原体外，还新增了甲型流感病毒、登革热病毒和猴痘病毒（mpox）。

流感病毒或将引发近期大流行

据《卫报》报道，专家预测流感病毒可能在不久的将来引发新的大流行。一项国际调查显示，57%的研究受访者认为，下一次全球致命感染的爆发可能由流感病毒株引起。

科隆大学的研究员约翰·萨尔曼顿-加西亚表示，流感被视为全球疫情威胁的原因在于它长期以来不断进化和变异的研究结果。

“流感每年冬季都会出现，这些疫情可以被称为小规模流行病。由于引发这些疫情的不同流感株的毒性较低，因此它们在一定程度上是可控的。但这并不意味着未来会一直如此，”萨尔曼顿-加西亚指出。

21%的研究受访者认为，继流感之后，下一个最有可能引发大流行的将是一个被称为“疾病X”的未知病毒。他们推测，另一轮大流行将由一种尚未被科学界识别的微生物引发，这种微生物可能会像SARS-CoV-2病毒一样“突然出现”，并导致类似COVID-19的大流行。

一些科学家仍然认为SARS-CoV-2是一种威胁。15%的受访者认为，它最有可能引发未来的大流行。仅有1-2%的受访者将包括拉萨病毒、尼帕病毒、埃博拉病毒和寨卡病毒在内的其他致命的微生物评估为严重的全球威胁。

Фото: cbs42

世卫组织对H5N1禽流感的传播表示担忧，禽流感的致死率“极高”。自2020年爆发以来，该病毒已导致数千万只家禽的死亡或被扑杀。最近，病毒在包括美国的家畜在内的多种哺乳动物中传播，这增加了其传染给人类的风险。

联合国卫生机构首席科学顾问杰里米·法雷尔指出，H5N1病毒株已成为“全球性的动物源性流感大流行”。法雷尔表示，目前正在开发针对H5N1的疫苗和治疗方法。

据世卫组织统计，2003年至2024年，全球23个国家共报告了889例H5N1禽流感病例，其中463例死亡，致死率为52%。2024年3月，美国德克萨斯州报告了首例经实验室确认的人类H5N1禽流感感染病例，感染源为家畜。目前尚未发现人际传播的病例。

甲型流感病毒通常在动物之间传播，但也可以感染人类。人类感染主要通过与感染动物或被污染环境的直接接触发生。原始宿主的不同，甲型流感病毒可分为禽流感病毒、猪流感病毒或其他类型的动物流感病毒。禽流感病毒在人类中可能引发轻微的上呼吸道疾病，甚至可能致命的更严重的疾病。

根据当前研究，只有存在于动物物种中的甲型流感病毒能够引发全球范围的大流行。若出现能够感染人类并在人际之间持续传播的甲型流感病毒变异株，可能引发流感大流行。大多数甲型流感病毒亚型的主要自然宿主是野生水禽。

全球COVID-19确诊病例增加

根据哈萨克斯坦卫生部的数据，该国的COVID-19疫情情况稳定。自2024年初以来，哈萨克斯坦已报告1290例COVID-19病例，未出现死亡病例。大多数病例症状轻微。最新的基因测序数据显示，在哈萨克斯坦及全球范围内，所有病例均由不同的奥密克戎变异株引发。

Фото: news-medical.net

在新冠病毒流行季节期间，国家采取了多项卫生防护和防疫措施。在医疗机构入口处设置了筛查措施，医务人员必须佩戴口罩，同时建议来访者使用口罩和消毒剂。

根据俄罗斯消费者权益保护和民众福利保护监督局（Rospotrebnadzor）的数据，过去五周内，俄罗斯的COVID-19病例数逐步增加，但仍处于较低水平。在第32周，报告了10,200例新冠感染病例，确诊率较前一周增加了29.1%。这种增长与季节性有关，但整体情况仍然稳定。

世卫组织的报告称，全球COVID-19感染率正在增加。新一轮疫情已在北美、南美、欧洲以及西太平洋地区出现。

最近几个月，各国都观察到COVID-19病例激增，巴黎奥运会期间至少有40名运动员被感染。

随着病毒的不断进化和传播，出现更未严重的变异株的风险也在增加，这些变异株可能会逃过现有监测系统，并对医疗干预措施无效。世卫组织呼吁各国政府加强疫苗接种，确保高危人群每年接种一次疫苗。由于疫苗生产制造商数量减少，过去12-18个月疫苗供应显著下降。尽管需求较2021年和2022年有所减少，但对COVID-19疫苗的需求依然存在。

猴痘疫情已蔓延至全球116个国家

2024年8月14日，世卫组织宣布猴痘疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件（PHEIC），这是该组织过去两年来第二次针对猴痘疫情拉响最高警报。据报道，刚果民主共和国爆发猴痘疫情并扩散至邻国，非洲国家猴痘死亡病例逐年增加，过去一周内报告新增病例逾2000例，这引发了国际社会的广泛关注。

世卫组织总干事谭德赛强调：“必须采取国际协调的应对措施，以遏制疫情蔓延，拯救感染者生命。”

Фото: Dado Ruvic/Illustration

猴痘病毒通过与感染者的密切接触传播。虽然大多数病例症状较轻，但在某些情况下，患者身上会出现化脓性病变，最终导致死亡。

自今年年初以来，13个非洲国家共报告了约1.7万例疑似猴痘感染病例，517例死亡病例，这一数字比2023年同期增加了2.5倍。

首例新型、更具传染性的mpox变异株在非洲以外的瑞典被确诊。患者在访问非洲期间感染了该病毒。瑞典当局表示，患者已接受治疗并正在接受观察。世卫组织强调，由于受全球流动和频繁的国际旅行的影响，病毒进一步传播到非洲以外地区的风险依然很高。

在非洲以外地区的第二例猴痘病例、亚洲的首例病例出现在巴基斯坦。该病例出现在开伯尔-普赫图赫瓦省马尔丹市的一名居民身上，该患者最近从中东返回巴基斯坦。

根据世卫组织的数据，从2022年1月至2024年6月，全球116个国家共报告了超过99,000例猴痘确诊病例，死亡208例。

当前数据显示，mpox病毒的传播在全球范围内持续蔓延。仅在今年6月，就报告了934例新增病例和4例死亡病例。其中，非洲地区567例，美洲地区175例，欧洲地区100例，西太平洋地区81例，东南亚地区11例。

各国应对措施

欧洲疾病预防与控制中心表示，虽然预计欧洲将会出现更多的输入性猴痘（mpox）病例，但如果能够迅速识别和控制这些病例，可避免进一步传播的风险。同时，首例非洲以外的病例已在瑞典确认。

世卫组织欧洲区域办事处主任汉斯·克鲁格呼吁隶属于世卫组织欧洲区域的53个国家加强猴痘的检测措施，发布必要的公共指导建议，并扩大疫苗和抗病毒药物的可及性。

Фото: Dado Ruvic

英国正紧急采购猴痘疫苗储备。专家推测，最具威胁的毒株已抵达英国。英国国家卫生服务的工作人员也收到了来自英国健康安全局的指示，以确保他们能够识别出mpox Clade 1变异株的症状。

在确认首例猴痘感染病例后，巴基斯坦卫生部已指示边境和机场的官员加强监控，并对任何出现疑似症状的入境人员进行严格的监测和检疫。

中国则加强了入境口岸的卫生检疫措施，以防止猴痘病毒输入。自8月15日起的6个月内，来自猴痘疫情发生国家和地区的人员，如出现疑似症状或接触过确诊病例，需在入境时主动向海关申报。海关将进行医学检查和采样检测，并对相关集装箱、货物等按规定程序实施卫生处理。

根据土耳其卫生部的报告，该国尚未出现猴痘病例。土耳其当局表示，目前无需采取任何限制或额外措施。

截至目前，哈萨克斯坦未报告任何疑似猴痘病例。哈萨克斯坦卫生部针对猴痘疫情发布了一系列出境旅行建议。为防止疫情输入，国家强化了边境卫生防控、对来自疫区的旅客进行监测等防控措施。

吉尔吉斯斯坦尚未发现猴痘感染病例。根据吉尔吉斯斯坦卫生部疾病预防与国家卫生防疫监督部门的数据，国内已配备好相关检测系统。卫生部门还建议出境人员遵循个人防护措施以预防感染。

Фото: DALL-E

乌兹别克斯坦也同样未报告任何猴痘病例。根据乌兹别克斯坦流行病与公共卫生委员会负责人鲁斯塔姆琼·伊克拉莫夫的介绍，乌兹别克斯坦正在采取多项措施以防止猴痘的输入和传播，并对病毒学专家进行了再培训，在各地分发了PCR测试设备。

世卫组织及其他国际组织正在积极努力遏制疫情扩散，并加强了对受影响国家的支持，派遣了包括流行病学家和人类学家在内的专家，向受影响国家提供初步资金以加快疫情应对工作。

如何应对新一轮大流行

专家指出，在面对新一轮大流行的威胁时，预防是关键。俄罗斯科学院院士、加马列亚国家流行病学与微生物学研究中心主任亚历山大·金茨堡认为，预防大流行的主要手段是采取有效的防范措施。

他表示：“最主要的预防措施就是拥有针对潜在大流行病原体的疫苗。通过上一轮大流行，专家也认识到，我们无法准确预测引发大流行的具体病原体，但可以预测其主要特征。而这种预测不仅基于症状层面，更是基于分子标记。这使我们能够缩小潜在的病原体范围，并利用现有技术提前研制疫苗原型。”

Фото: Александр Павский / Kazinform

专家们建议各国共同建立国际病毒和疫苗库，并持续共享研究成果。这一倡议将大大加快药物研发速度，有助于防止潜在病原体的传播。如果人工智能能够访问这一数据库，将更容易识别并预防潜在威胁。

专家坚信，为防止大流行，必须加大对科学研究和医学发展的投入。在紧急情况下，这将有助于减少新药研发的时间，甚至可以在危机出现之前识别出危险病原体并找到应对方案。此外，需要让公众了解如何在紧急情况下正确采取行动，提高防疫措施的重要性的认识，以避免工作对政府防疫措施的反感和抵制。

【编译：嘉嘉（实习） 审校：木合塔尔·木拉提】