标普十年来首次将哈萨克斯坦主权信用评级上调至“BBB”级

（哈萨克国际通讯社讯）国际评级机构标普全球评级（S&P Global Ratings）将哈萨克斯坦主权信用评级上调至“BBB”级，为2016年以来的最高水平。哈萨克斯坦国家经济部表示，此次评级上调反映出该国经济的韧性、投资潜力以及较为充足的财政和外部缓冲能力。

标普全球评级将哈萨克斯坦主权信用评级上调至“BBB”级。这是哈萨克斯坦自2016年以来首次达到这一评级水平。

评级机构指出，主权信用评级上调反映出哈萨克斯坦经济发展前景保持稳定，经济多元化进程持续推进，同时该国已积累了较为充足的外部和财政缓冲。

标普全球评级认为，尽管面临外部挑战以及全球大宗商品市场价格波动，哈萨克斯坦经济仍将保持韧性，并有望在中期内继续增长。

根据该机构预测，2026年哈萨克斯坦实际国内生产总值（GDP）将增长5.1%。未来，哈萨克斯坦经济增速在石油出口国中仍将保持相对较高水平。标普同时指出，目前正在实施的大规模投资计划对推动经济多元化发挥着重要作用。

通过原材料深加工和基础设施建设等项目，包括通过“巴伊铁列克”国家管理控股公司实施的相关项目，预计未来哈萨克斯坦投资规模有望提高至GDP的30%。标普认为，控制预算支出增速以及扩大税基等措施将有助于缩小财政赤字。

此外，哈萨克斯坦拥有规模较大的外汇资产，其规模超过相对适中的外债水平，因此仍保持着较强的对外净债权国地位。评级机构同时肯定了哈萨克斯坦银行业抵御宏观经济冲击的能力。

随着监管和监督政策逐步完善，哈萨克斯坦银行体系稳定性进一步增强，与资产质量相关的系统性风险有所下降。

此前，哈萨克斯坦主权信用评级为“BBB-”级。

值得一提的是，今年6月，国际评级机构惠誉（Fitch Ratings）确认哈萨克斯坦主权信用评级为“BBB”级。