朱曼哈林赴卡塔尔使馆吊唁前埃米尔哈马德逝世

朱曼哈林代表哈萨克斯坦共和国政府，并以个人名义向已故埃米尔的家属及卡塔尔人民致以诚挚慰问。

哈萨克斯坦外交部副部长阿勒别克·库安特洛夫一同参加了吊唁活动。

在吊唁簿中，朱曼哈林写道，哈马德·本·哈利法·阿勒萨尼是一位具有远见卓识的政治家，在推动卡塔尔发展、提升该国国际影响力方面发挥了重要作用。他的卓越贡献将长久铭记于哈萨克斯坦人民心中。

朱曼哈林指出，已故埃米尔为哈萨克斯坦与卡塔尔关系的建立和发展奠定了重要基础，并积极推动两国友好关系不断深化，为双边合作留下了重要印记。

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据悉，根据哈萨克斯坦政府与卡塔尔政府签署的相关协议，哈萨克斯坦—卡塔尔联合委员会自2000年起开始开展高级别合作机制工作。自2015年起，哈萨克斯坦国家经济部担任该委员会工作机构，并从第四次会议起负责相关协调工作。

目前，哈萨克斯坦—卡塔尔联合委员会哈方主席由哈萨克斯坦副总理兼国家经济部部长赛热克·朱曼哈林担任。

据此前报道，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫13日前往多哈，向卡塔尔埃米尔塔米姆·本·哈马德·阿勒萨尼及其王室成员，就卡塔尔国父埃米尔谢赫哈马德·本·哈利法·阿勒萨尼逝世表示深切哀悼。