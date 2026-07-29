阿斯塔纳举办世界数实融合体育峰会 共话体育产业未来

（哈萨克国际通讯社讯）作为2026未来运动会（Games of the Future 2026）国际综合性赛事的重要配套活动，世界数实融合体育峰会（Phygital Sports Summit Astana 2026）29日在阿斯塔纳开幕。

据旅游和体育部新闻局消息，哈萨克斯坦旅游和体育部长叶尔波勒·穆尔扎波森诺夫出席开幕式并致辞。他表示，数实融合体育（Phygital Sports）正成为全球体育产业发展的新方向，加强国际合作对于推动这一新兴体育模式的发展具有重要意义。

Фото: ҚР Туризм және спорт министрлігі

本届峰会汇聚了多个国家的体育主管部门负责人及国际体育界代表。其中，包括阿联酋体育部长艾哈迈德·贝勒胡勒·阿尔·法拉西、俄罗斯体育部长米哈伊尔·杰格佳廖夫、乌兹别克斯坦体育部长阿德哈姆·伊克拉莫夫、阿塞拜疆青年和体育部长法里德·盖伊博夫、白俄罗斯体育和旅游部长谢尔盖·科瓦利丘克，以及国际体育组织、科技企业和多个国家的专家学者。

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峰会期间，与会嘉宾将围绕数实融合体育的发展前景、深化国际合作、数字技术创新以及未来体育产业发展等议题举行多场专题讨论和圆桌会议，共同探讨全球体育产业数字化转型的新机遇。

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主办方表示，Phygital Sports Summit Astana 2026将成为国际交流与合作的重要平台，不仅有助于各国分享实践经验、探讨行业热点问题，也将推动形成促进数实融合体育持续发展的新倡议。

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值得一提的是，2026未来运动会开幕式将于今日举行，包括多国国家元首在内的国际嘉宾将出席相关活动。