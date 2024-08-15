哈萨克斯坦驻西安总领事访问蒙草生态 探讨生态修复合作

访问期间，克拉巴耶夫总领事与蒙草生态高层管理人员就该企业前沿技术在哈萨克斯坦荒漠化地区、采矿区、垃圾填埋场等生态易损地区的修复应用进行了深入交流。

蒙草生态高层表示，愿意根据哈方需求，提供包括土壤和水资源保护、湿地保护、防治水土流失和沙漠化等在内的解决方案和综合技术，以协助哈萨克斯坦恢复生态环境。

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此外，蒙草生态高层还表达了参与哈萨克斯坦绿色投资项目的意愿，并表示将利用公司旗下13家科研所的技术力量，为哈萨克斯坦解决一系列生态问题提供支持。

双方同意继续保持沟通，持续深化合作。

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据悉，蒙草生态是中国唯一一家草科技上市公司，依托乡土种源保障及生态大数据导航，开展草种生产、生态修复。拥有中国国家林业草原风蚀沙化治理工程技术研究中心、农业农村部农牧交错区耕地地利保护与提升重点实验室、草种创新与草地农业生态系统全国重点实验室内蒙古草种资源开发利用实验室、内蒙古牧草育种与良种繁育重点实验室、内蒙古草业技术创新中心等30多个科研平台，联合50多家科研院所、高校、企业共同创建国家草业技术创新中心。

【编译：阿遥】