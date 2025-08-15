王斌：哈萨克斯坦是我们最重要、最紧密的邻国

- 哈萨克斯坦是我们最重要、最紧密的邻国。多年来，我们一直保持着密切合作，并在各个领域取得了显著成果。 -他说。

王斌指出，“丝路之星”项目将为两国带来独特的合作体验。

- 我们组建了一支由经验丰富的专家领衔的专业团队。他多年来一直担任中国春节联欢晚会的总导演。这场音乐会在全球拥有约20亿观众。 -他说。

据他介绍，中方将派出最佳选手参赛。

- 我们相信中国参赛选手能取得与哈萨克斯坦歌手迪玛希·库代别尔艮在中国一样的成功。 -王斌说。

中央广播电视总台亚欧总站站长还表示，对今年在哈萨克斯坦举办的“丝路之星”国际音乐大赛取得成功充满信心。

- 我们希望这个项目能为下一季在中国举行奠定坚实的基础。我们将共同努力，实现这一目标。-他说。

据此前报道，本次大赛将汇聚来自阿塞拜疆、亚美尼亚、格鲁吉亚、马来西亚、哈萨克斯坦、中国、吉尔吉斯斯坦、蒙古国、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦和韩国在内的12个国家选手。

节目录制将于8月20日启动，11月22日总决赛将在丝绸之路电视频道（Jibek Joly/Silk Way）及各参赛国主要电视台同步直播。

【编译：小穆】