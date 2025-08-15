“丝路之星”——亚洲音乐之声

这一消息于15日在"哈萨克媒体中心"（Kazmedia）举行的新闻发布会上公布。

双方合作协议于今年6月16日签署，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫和中国国家主席习近平在阿斯塔纳共同见证了签约。

本次大赛将汇聚来自阿塞拜疆、亚美尼亚、格鲁吉亚、马来西亚、哈萨克斯坦、中国、吉尔吉斯斯坦、蒙古国、塔吉克斯坦、土库曼斯坦、乌兹别克斯坦和韩国在内的12个国家选手。节目录制将于8月20日启动，11月22日总决赛将在丝绸之路电视频道（Jibek Joly/Silk Way）及各参赛国主要电视台同步直播。

丝绸之路频道执行董事叶尔克詹·昆图甘表示，这是一次全新的尝试，组织和筹备这样的大型国际赛事需要大量的投入与创新。她表示，团队在整个过程中展现出创造力、坚持与热情，希望为来自世界各地的才艺选手提供展示舞台，让他们作为文化、和平与民族传统的使者，将各国人民的情感与精神传递给观众。

- 我们正在搭建一座金色友谊之桥，通过文化连接不同国家与民族，让全球观众感受相聚与共享的美好。 - 她说。

据介绍，“丝路之星”将有望成为全球音乐舞台上的一抹亮色，展示丝绸之路沿线国家的文化魅力。参赛者将呈现多元的音乐风格与独具特色的民族旋律，评审团由知名艺术家、作曲家、制作人及媒体人士组成。赛事不仅是音乐的盛会，更是促进文化交流、发掘新兴人才的重要平台。

【编译：达娜】