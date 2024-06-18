别克帖诺夫：实现网络提速提质，改善公民获得公共服务便利性

别克帖诺夫强调，保障民众通讯质量是政府的一项战略性任务。为了解决这一问题，去年通过了“可及互联网”国家项目。所有措施到位后，到2027年，各居民点和国内道路的通信网络覆盖率将达到100%。

-要确保实现至少100 Mbps的高速互联网全覆盖。这不仅关乎居民之间的通讯联系和信息获取，更意味着新型服务、政务服务、金融服务以及新兴业态的涌现。增加通信服务规模是促进经济增长的重要一环。如果没有高速的网络连接，即使是最先进的技术项目也无法为国家带来预期的效益。-别克帖诺夫总理说道。

此外，总理还提到，民众对网络和移动信号质量的投诉显著增加。仅去年一年，相关投诉次数就达约2.1万件，今年前5个月也已接近1.1万件。

据悉，通讯及网络信号差的问题不仅出现在偏远地区，部分城市和边境口岸也存在信号强度不足的情况。别克帖诺夫总理要求相关部门果断采取措施，迅速解决这一问题，并对现有通信基础设施进行现代化升级。

【编译：阿遥】