哈萨克斯坦首次实现银行卡支付超越现金交易

尽管如此，目前全国86%的现金流仍通过纸币交易完成。

近期，政府宣布将在年内推出统一的银行间二维码系统，消费者无论使用哪家银行的应用程序，都能通过统一二维码完成支付。

截至2023年，哈萨克斯坦的线上金融交易总额已达17.7万亿坚戈。统计数据显示，国内通过无现金方式完成的支付次数达到12亿笔，是2018年的两倍多。预计未来3至4年，哈萨克斯坦在数字支付普及率上有望超越加拿大。目前，国内90%的交易通过手机应用完成，其余则通过POS终端进行。

目前，哈萨克斯坦共有1970万名银行卡持有人，累计发卡量达7900万张，其中80%为借记卡，信用卡占比为15.8%。在国际支付方面，今年哈萨克斯坦用户在国外通过银行卡支付了1.62亿次，总金额达到2.5万亿坚戈。

随着无现金支付的普及，传统现金的使用场景正逐渐减少。越来越多的人选择将资金存入ATM，而非从中取款。根据国家银行的统计数据，目前流通中的现金仅用于补充ATM机，而很少用于日常交易。

【编译：达娜】