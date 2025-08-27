哈萨克斯坦实行政务服务“零费率” 手机欠费也能办事

政府总理沃勒扎斯·别克帖诺夫主持召开数字化转型工作小组会议，推进国家元首在数字化领域重要指示的落实，并作出多项决定：

自9月15日起，对Aitu、eGov、eGov Business和eOtinish等服务和信息系统实行零费率，保障用户访问；

在9月20日前，确保商业IT解决方案可通过Smart Bridge平台无障碍接入政府服务；

修订相关法规，取消Qaztech平台大型IT项目的成本上限；

年底前利用人工智能推进政务服务数字化。

据介绍，零费率政策将显著减轻公共服务中心压力，加速向“数字默认”（digital by default）模式过渡。目前平台已处理超1.46万份申请。新规取消此前单个项目成本、周期及功能数量的限制，为开发大型复杂解决方案提供了空间，也为本土数字技术推广创造条件。

目前，哈萨克斯坦1408项政府服务中已有368项实现全自动化，984项具备进一步数字化潜力，56项已转为主动服务模式。引入人工智能有望进一步提升服务质量和效率。

据此前报道，政府总理别克帖诺夫已签署命令，成立数字化转型工作小组。

【编译：阿遥】