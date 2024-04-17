哈驻华使馆在上合组织秘书处举行纳乌鲁兹节庆祝活动

上海合作组织秘书长张明在活动开幕式上致辞，指出纳乌鲁兹节是一个古老的国际节日。他强调，纳乌鲁兹节的理念符合上海精神加强本地区各国睦邻友好、促进各民族和各宗教和谐相处、推动文化间和文明间对话的原则。

Фото: ҚР Қытайдағы Елшілігі

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中国政府欧亚事务特别代表李辉也发表了讲话，他指出上合组织大家庭的许多国家都庆祝纳乌鲁兹节的重要意义 。他还强调，中国愿继续支持哈萨克斯坦担任轮值主席国，以确保顺利举办阿斯塔纳峰会，并为上海合作组织的发展开辟新的前景。

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哈萨克斯坦共和国驻华大使沙赫拉特•努雷舍夫在致辞中向所有在场嘉宾致以节日的祝贺，并指出上合组织框架下的合作对哈萨克斯坦具有重要意义。在谈到哈萨克斯坦担任上海合作组织轮值主席国期间举办和计划举办的活动时，他表示希望进一步加强上海合作组织成员国之间的合作。

联合国秘书长安东尼奥•古特雷斯以视频方式向大家致辞，向所有嘉宾致以春天的节日—纳乌鲁兹节节日祝贺并祝愿上合组织进一步发展繁荣。

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上海合作组织睦邻友好合作委员会副主席崔丽指出，哈萨克斯坦在担任上海合作组织轮值主席国期间举办了许多活动，旨在促进上海合作组织各领域的团结合作与共同发展。

上合组织成员国、观察员国和对话伙伴国外交使团团长、国际和地区组织代表以及记者参加了庆祝活动。

庆祝活动期间演奏了上海合作组织成员国的民族歌曲。还为来宾们举办了艺术和手工艺品展览，展示本组织成员国丰富的文化遗产。