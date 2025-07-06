总统：阿斯塔纳是中欧亚大陆的明珠，现代哈萨克斯坦的面貌

全文如下：

尊敬的同胞们！

祝大家节日快乐！

今年，该节日恰逢冬不拉节，这具有重要的象征意义。神圣的冬不拉象征着伟大草原独特的千年文化遗产，而我们的首都则象征着哈萨克斯坦稳定、充满活力的增长与繁荣，以及一个富有创造力的国家对光明未来的渴望。

如今，阿斯塔纳是我国的社会、政治和经济中心。在这里，我们做出关乎人民未来的重要决策，践行先进的理念，实现崇高的目标。在这里，教育和勤劳的价值观得到牢固树立，我们人民的团结与和谐得到加强。

阿斯塔纳被视为中欧亚大陆的明珠，是现代哈萨克斯坦的面貌。国际社会将我们的首都视为和平之城，积极实施维和倡议，并在建立全球对话方面发挥着特殊作用。

我们的首都始终走在彻底变革和大规模改革的前沿。我相信，未来，我们的首都将继续成为国家现代化建设的催化剂，助力打造一个公正、廉洁、强大的哈萨克斯坦。

祝愿我们的城市繁荣昌盛！

祝大家身体健康，事业有成！

【编译：小穆】