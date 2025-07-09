总领事：中国企业积极投资哈萨克斯坦“绿色”项目

她强调了中哈伙伴关系的重要性。

- 中哈是山水相连的友好邻邦，是高度信任的可靠朋友，是守望相助、携手共进的合作伙伴。 -她说。

总领事指出，中国是全球可再生能源领域最大的投资国。目前，哈萨克斯坦正在积极投资绿色项目。过去五年，中国在哈萨克斯坦绿色能源领域的投资已超过30亿美元。

她同时还强调，中国领先企业正在直接参与哈萨克斯坦的绿色能源项目。

- 本次论坛致力于探讨绿色发展与投资议题。我们希望两国企业能够利用这一平台，交流经验，探索新的共同利益，并在绿色能源和数字技术等重要领域开展合作项目。-总领事说。

投资论坛期间，双方签署了关于成立“哈萨克斯坦-亚洲投资基金”的备忘录。该基金是一支跨国基金，资本总额达100亿美元。此外，还签署了总价值超过2240亿坚戈的合同。

据此前报道，阿拉木图市副市长沃勒扎斯·斯马古洛夫表示，在哈萨克斯坦注册的中国企业中，约70%在阿拉木图成功运营。

【编译：小穆】