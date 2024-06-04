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    14:42, 04 六月 2024 | GMT +6

    罗曼·斯卡利亚尔：哈萨克斯坦是中亚首屈一指的交通枢纽

    ақылы жол
    Фото: Pexels

    哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦政府第一副总理罗曼·斯卡利亚尔在接受总理官网Primeminister.kz的访谈时指出，哈萨克斯坦已经成为了中亚地区首屈一指的物流交通枢纽。

    罗曼·斯卡利亚尔表示，缺乏出海通道，一直是哈萨克斯坦制造业和经济可持续增长面临的主要挑战之一。

    为此，哈萨克斯坦一直在努力寻求各种解决方案。

    斯卡利亚尔指出，最近的12年来，哈萨克斯坦为发展交通基础设施投入了总额超过320亿美元的资金。

    期间，累计建设了总长度上千公里的公路和铁路，以及全新的海港和机场。

    - 交通——这是为国家工业和经济发展提供服务的重要手段。今年正在大力建设中的 “巴克特-阿亚古兹”第三条铁路线，是哈萨克斯坦联通中国的一个重要通道之一。2019年，阿勒腾库勒铁路线过境点和陆港的运输潜力只有25%得到了有效的利用，而多斯特克口岸的潜力使用率达到了80~90%。- 罗曼·斯卡利亚尔说。

    根据副总理的说法，今年上述两个口岸的运力使用率已经达到了100%。

    并且，正在建设第三座口岸通道。

    - 目前我们正在考虑建立第四个过境点，不仅用于货物过境，而且主要用于为加工业服务。- 罗曼·斯卡利亚尔说。

    副总理表示，虽然哈萨克斯坦没有直接与大海相连，但邻国的庞大市场，为哈萨克斯坦提供了广阔的机遇。通过对交通物流基础设施的长期坚持投入，哈萨克斯坦已经成功的将自己打造成了中亚最重要的运输枢纽。

    - 投入巨大，但与收益相比是值得的。- 他说。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

    标签:
    基础设施建设 交通运输 交通
    Мұқтар Мұрат
    编译
    Мұқтар Мұрат
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